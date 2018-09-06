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Фильмы о сборщиках бивней мамонта и коневодах покажут на кинофестивале в Якутии
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Фильмы о сборщиках бивней мамонта и коневодах покажут на кинофестивале в Якутии 

ТАСС 6 сентября 2018
ЯКУТСК, 6 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль документального кино, который начался в четверг в Якутске, собрал режиссеров из России, Германии, Франции, Италии, Израиля. Во время фестиваля покажут и якутские картины о жителях Арктики — коневодах, сборщиках бивней мамонта, сообщили в министерстве культуры и духовного развития республики.
"Мы открываем фестиваль картиной режиссера Михаила Барынина «24 снега», который снят на севере Якутии и рассказывает о жизни коневода, продолжающего традиции предков несмотря на трудности и суровые климатические условия. Кроме того, на фестивале покажут фильм молодого якутского режиссера Максима Арбугаева «Генезис 2.0», снятый совместно с швейцарским документалистом Кристианом Фраем", — рассказали в министерстве.
Картина «Генезис 2.0» о сборщиках бивней мамонта и исследователях вымерших животных на севере Якутии была отмечена призом за операторскую работу фестиваля независимого кино Sundance в США. Фильм состоит из двух частей: первая рассказывает о местных жителях-собирателях бивней мамонтов, а вторая посвящена ученым, исследующим мир вымерших животных. «Это фильм о людях, которые вынуждены, собирая бивни мамонтов, выживать в условиях Севера. Учитывая то, что на Севере не так много работы, люди вынуждены рисковать своей жизнью, уезжать далеко от своих семей, чтобы искать бивни мамонтов», — пояснял ранее ТАСС режиссер картины.
Во время фестиваля покажут программу передвижных документальных кинопоказов DOCMOBIL от Гёте-Института, а также фильмы-победители разных лет известного фестиваля «Докер». Организаторами фестиваля являются министерство культуры и духовного развития Якутии, администрация Якутска, Гёте-Институт и международный фестиваль документального кино «Докер».
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