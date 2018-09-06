План-схема: все, что вы хотели знать про Мосфильм

Мы проникли на территорию «Мосфильма» и разнюхали, как сейчас тут все устроено. Спойлер: SNC взгрустнулось.

В 1990-е студию наводнили ушлые шаромыжники, они же — дешевые ханурики, они же — беспринципные арендаторы. Эти люди выращивали в кинопавильонах шампиньоны («Ну правильно, павильоны — это же идеальные теплицы, там сыро, темно и холодно», — нашептывает источник SNC) и разливали недорогую водочку. Фасовка грибов и разлив спиртосодержащей продукции продолжались до 1998 года — вплоть до момента, когда директором киностудии выбрали режиссера Карена Шахназарова . С ним «Мосфильм» обрел сравнительно приличный вид: в помещениях сделали ремонт и закупили новое оборудование.

И ЧТО ТЕПЕРЬ?

«Мосфильм» — не студия, а «киносервисное предприятие»: сдает в аренду площадки, реквизит и съемочное оборудование. Снимаете ТВ— шоу? Может, вам нужно смонтировать звук? Всегда пожалуйста. Вот вам и павильоны, большие и малые, и лучшая тон-студия (это про озвучку и звукозапись) в Москве с дорогим и важным залом Dolby Atmos.

@mosfilm_official

Ну а собственно большого кино больше тут нет — креативный, так сказать, кластер разбежался еще в перестроечные времена, а новый так толком и не взрастили. Нет на студии собственных режиссеров и сценаристов. Штат предприятия сведен к минимуму. Под эгидой «Мосфильма» снимает только Шахназаров, а производственный корпус занимают небольшие студии со странными вывесками вроде «Кремлин Филмз». Между собой мосфильмовцы именуют предприятие «моделью страны в миниатюре» — все хорошо, только ничего хорошего. Стабильность, которая стагнация. При этом студия не бедствует: частный инвестор «Альтера парк» строит новые павильоны, взамен получая землю под элитный ЖК. Закупается оборудование, идет ремонт. Только кинопроизводства нет. Итого: «Мосфильм» превратился в музей индустрии. На студию автобусами свозят школьников показывать костюмы из «Кавказской пленницы» и красивую декорацию «Старая Москва».

КОГО НА СТУДИИ ЛЮБЯТ И НЕТ

ЧТО СНИМАЮТ?

Мудрые силовики и советский спорт — сегодня наше все. В том числе и на «Мосфильме». Что из последнего? На момент сдачи материала монтировали сериал «Решение о ликвидации»: спецгруппа ФСБ против боевика Шамиля Базгаева. Ну правильно…

@mosfilm_official

Новое независимое кино не слишком жалуют — хотя иногда и такое случается: местные трудяги одобрительно кивают, вспоминая центр «ВГИК-дебют» и связанного с ним режиссера Михаила Ханта. Он снимал на «Мосфильме» кино «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». «Музыку оттуда вообще не любим, но в фильме она очень кстати», — говорят возрастные собеседники SNC, вспоминая треки Хаски и «Грибов» в фильме.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ НА «МОСФИЛЬМЕ»?

Взять напрокат реквизит. Найдется все — от подлинных костюмов 1930-х до муляжей обгоревших трупов. Записать песню. «Тонстудия» на «Мосфильме» — одна из лучших в городе. Здесь пишутся большие люди в диапазоне от Земфиры до симфонических оркестров. Тут же монтируют звук блокбастерам.

Инстадивам и тренерам личностного роста подкидываем конторку на заметку — Private jet studio. Эти мосфильмовцы организуют вам фотосет на борту частного самолета Gulfstream 650. Атмосфера успеха и люкса гарантирована. Два часа фотосъемки — 14 000 рублей.

ПРАВДА, ЧТО В КОРИДОРАХ МОЖНО ЗАБЛУДИТЬСЯ?

«Мосфильм» постоянно расширялся, пристраивая к себе все новые корпуса, из-за чего студия превратилась в лабиринт из коридоров, лестниц и павильонов. Не сильно удивимся, если истории про призраков бедняг, не нашедших выхода со студии, правда.

ГДЕ ЗАВИСАЮТ РАБОТНИКИ СТУДИИ?

На территории есть три кафе, «Софит», «Тон» и «Кадр». В «Тоне» за соседним столиком можно встретить Андрея Макаревича , балующегося после записи альбома пирожками по 25 рэ. Некогда в топе у местных был «Софит», но после ремонта кафе приобрело унылый дух — ушло былое веселье. Не спасает даже диско-шар под потолком.

Сейчас обедают работники в основном в столовой. Запах детства в наличии. Грудка по-провански и компот из сухофруктов уходят по 290 рублей.

Прикол: несмотря на престижность локейшена и большое количество жилья вокруг, рядом с «Мосфильмом» нет ни одного приличного кафе.

КАК ПОПАСТЬ НА СТУДИЮ?

Записаться на экскурсию. Но вас проведут только по официально одобренным местам. Хотите попасть в павильоны и пройтись по коридорам, где снимал Тарковский, — вам к инсайдерам. Без официального пропуска — за забор никак. Проехать как мы любим — в багажнике — тоже не выйдет, все авто досматриваются.

ЧТО ТУТ НЕ ЛЮБЯТ?

Животных. Те же звукорежи работают в полной тишине и темноте — ведь даже жужжание лампы будет слышно на записи. Поимка мухи или мыши превращается в спецоперацию, а вовремя не пообедавших коллег отправляют в столовку — нельзя, чтобы живот урчал. Собак и котов на территории нет.

ЧТО ВОКРУГ?

Дом на Мосфильмовской

Высотка (52 этажа) от звездного ар— хитектора Сергея Скуратова . Строение входит в десятку лучших небоскребов мира по версии Emporis Skyscraper Award. Квартиры с окнами на Кремль и пентхаусы с бассейном — тут.

Дом на улице Косыгина, 32

Бывшая резиденция Никиты Хрущева — сейчас здесь обосновался бизнесмен Геннадий Тимченко (хотя официально особняк был отдан под гостиницу). Гостей Геннадий Николаевич не жалует: подойти к дому не удастся. Вокруг густой лес, высокий забор и красавцы охранники.

Московский гольф-клуб

Лучший в городе. Повколачивать мячики в девять лунок (и отдохнуть в тихом лесу у центра Москвы) приезжают сильные мира сего. Зимой, чтобы не расслаблялись, их приглашают тут же на гольф-симуляторы. Час с тренером — 6000 рублей.

Мичуринский проспект

Место жительства профессуры МГУ . Концентрация интеллигенции на квадратный метр зашкаливает.

Парк Воробьевы горы и Воробьевская набережная

Набережная — место зожников. Куда ни глянь — везде бегуны и велолюбители. В теплое время года парк — излюбленное место студентов МГУ и орнитологов: птиц на Воробьевых горах более семидесяти видов.

Всероссийская академия внешней торговли

Вуз богатых. Не слишком палится: комментарий в «Яндекс. Картах» у Внешторга всего один — «не очень удобно добираться до метро». Да, в общей массе студентов академии проблемы общественного транспорта волнуют мало.

Круговой дом на улице Довженко

Обычная панельная девятиэтажка, только необычная. По грандиозному плану, к Олимпиаде 1980 года таких домов хотели построить пять — как пять олимпийских колец. Чтобы из космоса видно было. Но космические планы, как часто бывает, не задались.

Гостиница «Мосфильм»

Нашли на студии любовь? Далеко бежать не надо!

Мосфильмовская улица — посольская

Ловите список перед отпуском — Сербия, Германия, Швеция, Венгрия, Румыния, Болгария.

ФАКТЫ

Самые большие павильоны — 1 и 2. В советское время здесь был один огромный павильон. Именно тут Сергей Бондарчук снимал первый бал Наташи Ростовой.

На территории есть теплица. Тут выращивают мелкую зеленушку. На закуску.

В электронной монтажной No414 с 1964 по 1982 год еще вручную монтировал кино Андрей Тарковский.

Сегодня вход на студию с Мосфильмовской улицы, но изначально парадный въезд строился у улицы Косыгина. На воротах с колоннами в духе сталинского ампира давно висит замок — въезд оказался неудобным.

Главная боль тружеников «Мосфильма» — запрет на курение. Подозреваем — не только у них, но для творческих людей не иметь возможности выкурить сигаретку-другую — удар под дых. «Раньше идешь по коридору, все курят, общение идет. А сейчас все тихо. Даже на улице тут курить нельзя», — сетует специалист студии.

Кабинет директора на четвертом этаже не реконструировался с золотых времен «Мосфильма» и остался таким, каким его помнили Сергей Бондарчук, Андрей Тарковский и Леонид Гайдай.