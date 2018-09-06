Венецианский кинофестиваль: Натали Портман на премьере «Голоса Люкс» 

Премьера музыкальной драмы «Голос Люкс» в рамках Венецианского кинофестиваля оказалась без преувеличения блестящей — в буквальном смысле этого слова: Натали Портман и ее вечернее платье блеском золота на красной дорожке затмили всех других гостей.
«Голос люкс» — это история о восхождении к вершинам музыкального Олимпа певицы Селесты, в которой главные роли, помимо Натали Портман, также играют Дженнифер Джейсон Ли, Джуд Лоу, Дженнифер Эль, Стэйси Мартин. В российский прокат «Голос люкс» выходит 7 марта 2019 — чтобы сойтись в неравной битве за зрителя с «Капитаном Марвел».
Первый тизер фильма:
попкорнnews