Документальный фильм о художниках Кабаковых покажут в «Ельцин Центре» в сентябре

"Фильм в Екатеринбурге представят режиссер картины Антон Желнов и я. Фигуру Ильи Кабакова сложно сопоставить с кем-то, это мировой масштаб, на «чемпионатах мира» по современному искусству он лидер нашей команды. У него очень интересные, насыщенные жизнь и карьера, он как бы проживает даже несколько жизней — до и после Советского Союза, поэтому этот биографический фильм может быть очень интересен зрителю", — сказал Шипиловских.

Он отметил, что в среду в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве состоялось открытие первой масштабной ретроспективы Кабаковых, где представлено около 100 произведений. «Фильм и ретроспективная выставка — это вещи одного ряда, чествования художника, поэтому фильм будет интересен тем, кто собирается посетить выставку в Москве», — уточнил собеседник агентства.

Фильм подготовлен к 85-летию Ильи Кабакова. «Музей современного искусства „Гараж“, который празднует в этом году свое десятилетие, и Илью и Эмилию Кабаковых связывают долгие отношения — именно ретроспективной выставкой Кабаковых открылся „Гараж“ в 2008 году. Спустя десять лет музей выпускает документальный фильм о художниках», — пояснили создатели фильма.

Съемки картины проходили с 2017 по 2018 годы в доме художников на острове Лонг-Айленде (CША) и в Санкт-Петербурге. В ней также использованы ранее не публиковавшиеся семейные фото— и видеоматериалы и документы из архива Музея «Гараж».

О Кабаковых

Илью Кабакова называют одним из самых востребованных в мире русских современных художников, одной из ключевых фигур московского концептуализма. В 1980-е он перешел к созданию инсталляций, в которых вдохновляется атмосферой советского коммунального быта. Самая знаменитая из них — «Человек, который улетел в космос из своей комнаты».

Во второй половине 1980-х Кабаков начал выставляться и работать в Европе и США. В это же время его постоянным соавтором стала жена, художница Эмилия Кабакова. В настоящее время художники живут в США. В России их персональные выставки проходили в Государственном Эрмитаже , Государственной Третьяковской галерее, Центре современной культуры «Гараж».

Картины Кабакова входят в собрания ведущих музеев мира, в том числе Музея современного искусства (Нью-Йорк), Национального музея современного искусства — Центра Жоржа Помпиду (Париж) и Кунстхалле Гамбурга.