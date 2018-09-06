Ещё
«Золотая» троица: Хантингтон-Уайтли, Олдридж и Смоллс в фильме Jimmy Choo
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

«Золотая» троица: Хантингтон-Уайтли, Олдридж и Смоллс в фильме Jimmy Choo 

Журнал ОК! 23 часа назад
Обувной бренд Jimmy Choo опубликовал короткометражный фильм в рамках рекламной кампании осень-зима 2018. Главными героинями ролика стали три востребованные модели: Джоан Смоллс, Лили Олдридж и Роузи Хантингтон-Уайтли. Девушки добавили драгоценного блеска всей кампании, подобно герою легенд царю Мидасу, превращавшему в золото все, до чего дотронется.
Джоан Смоллс, Роузи Хантингтон-Уайтли и Лили Олдридж, кадр из фильма
Режиссером фильма с домашней вечеринкой с танцами под Bestfriend дуэта Sofi Tukker и примеркой самых роскошных нарядов из гардероба мечты стал Гордон фон Штайнер. «Золотая» троица — Хантингтон-Уайтли, Олдридж и Смоллс — доказала, что точно умеет хорошо проводить время.
Джоан, Лили и Роузи — очень разные девушки, но все вместе они воплощают суть женщины Jimmy Choo: уверенной, смелой, с задорной, игривой стороной. Девушки дружат в реальной жизни, поэтому на съемочной площадке была отличная атмосфера, которая отражена в фильме и фотографиях. Они прекрасны и умеют веселиться, — сказала Сандра Чой, креативный директор бренда.
Также в рамках кампании представлена серия фотоснимков, созданных Лахланом Бейли, с вездесущей «позолотой» — главной темой коллекции осень-зима 2018.
Журнал ОК!: последние новости
Наоми Уоттс в платье Dolce&Gabbana на красной дорожке Венецианского кинофестиваля Воспоминания о былом: 7 фильмов с Венсаном Касселем и Моникой Беллуччи Натали Портман выглядела гламурно в черном мини-платье Dior в Венеции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония1
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Леди несовершенство: «некрасивые» русские актрисы26
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение