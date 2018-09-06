«Золотая» троица: Хантингтон-Уайтли, Олдридж и Смоллс в фильме Jimmy Choo

Обувной бренд Jimmy Choo опубликовал короткометражный фильм в рамках рекламной кампании осень-зима 2018. Главными героинями ролика стали три востребованные модели: Джоан Смоллс , Лили Олдридж и Роузи Хантингтон-Уайтли . Девушки добавили драгоценного блеска всей кампании, подобно герою легенд царю Мидасу, превращавшему в золото все, до чего дотронется.

Джоан Смоллс, Роузи Хантингтон-Уайтли и Лили Олдридж, кадр из фильма

Режиссером фильма с домашней вечеринкой с танцами под Bestfriend дуэта Sofi Tukker и примеркой самых роскошных нарядов из гардероба мечты стал Гордон фон Штайнер. «Золотая» троица — Хантингтон-Уайтли, Олдридж и Смоллс — доказала, что точно умеет хорошо проводить время.

Джоан, Лили и Роузи — очень разные девушки, но все вместе они воплощают суть женщины Jimmy Choo: уверенной, смелой, с задорной, игривой стороной. Девушки дружат в реальной жизни, поэтому на съемочной площадке была отличная атмосфера, которая отражена в фильме и фотографиях. Они прекрасны и умеют веселиться, — сказала Сандра Чой, креативный директор бренда.

Также в рамках кампании представлена серия фотоснимков, созданных Лахланом Бейли, с вездесущей «позолотой» — главной темой коллекции осень-зима 2018.