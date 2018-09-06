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В Калининграде пройдёт международный фестиваль документального кино о музыке
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В Калининграде пройдёт международный фестиваль документального кино о музыке 

Клопс.Ru + ещё 5 6 сентября 2018
Фото: Vgoroden.ru
В Калининграде пройдёт региональная версия международного фестиваля документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend. Об этом сообщает «Афиша Daily».
Областной центр стал одним из 15 пунктов проведения мероприятий. Показы состоятся в сентября — октябре также в Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Самаре и Ростове.
В Калининграде покажут шесть картин: «Баския: взрыв реальности», «Матанги/Майя/M. I. A.», "Depeche Mode: 101", «Skate Kitchen» о нью-йоркской банде девушек-скейтеров, «Социальные животные» об Instagram в современной жизни и «Слово — закон» про зарождение современного рэпа. Вокруг основной программы будут проходить дискуссии, круглые столы и другие мероприятия, приуроченные к показам.
"В этом году параллельная программа фестиваля делает ставку не на приезжих гостей, а на местных культурных героев, спикеров и актуальную для каждого города повестку. Впервые в формировании параллельной программы активное участие принимают локальные культурные институции и эксперты, а сама она оказывается интегрированной в городское культурное пространство", — отмечают организаторы Beat Weekend.
На Beat Weekend будет возможность купить абонемент на показы всех фильмов, к которому прилагается фирменный мерч фестиваля. Абонемент можно будет приобрести онлайн с 10 сентября по 1 октября.
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