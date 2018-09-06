63-летний британский режиссер Пол Гринграсс представил в Венеции фильм о террористе Брейвике 

Автор фильмов «Кровавое воскресенье», «Капитан Филипс» и трех картин про Джейсона Борна на сей раз обратился к реальным событиям 22-го июля 2011-го года. В тот день норвежский фундаменталист Андерс Беринг Брейвик взорвал бому в самом центре Осло, после чего устроил кровавую бойню на острове Утейа. Как это могло произойти в одной из самых благополучных стран мира? Один ли Брейвик виноват в происшедшем? Как предотвратить подобное в будущем? Этими вопросами задается Пол Гринграсс, пока задержанный Брейвик пребывает в заключении, признанный виновным в смерти 77 человек и приговоренный к 21-му году лишения свободы.