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Самым успешным ромкомом назван фильм «Безумно богатые азиаты»
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Самым успешным ромкомом назван фильм «Безумно богатые азиаты» 

Heroine.ru 23 часа назад
Фото: Heroine.ru
Самые большие киносборы долгое время оставались прерогативой блокбастеров, а создатели объясняли отсутствие расового разнообразия в кино — отсутствием интереса зрителей. Миф наконец-то опровергнут: ромком «Безумно богатые азиаты» получил 117 миллионов долларов в мировом прокате.
Это самый большой сбор романтической комедии за последние 10 лет — после выхода фильма «Предложение» с Сандрой Баллок и Райаном Рейнольдсом. Сюжет построен на одноименной книге Кевина Квана и рассказывает историю американки китайского происхождения, которая отправляется на родину бойфренда в Сингапур, где обнаруживает его невероятное богатство. За прошедшие выходные «Crazy Rich Asians» набрал 28,3 миллиона долларов — эта цифра обгоняет не только показатели ромкомов, но и других популярных жанров кино. В этом месяце также состоялась премьера фильма «Всем парням, которых я когда-либо любила» от Netflix, где в центре повествования также находится межрасовая пара. Он также имел оглушительный успех и возглавил самые популярные проекты стримингового сервиса в этом году, а исполнитель главной роли — Ноа Сентинео стал желанным гостем любого кастинга.
Информации о прокате в России на данный момент нет.
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