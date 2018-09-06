Эмма Стоун: «Я не могу представить свою жизнь без Райана Гослинга»

«Я не могу даже представить, какой была бы моя жизнь без Райана, — призналась актриса. — Он — особенный человек. Невероятно талантливый, и вместе с тем с ним так приятно работать, потому что он всегда готов поддержать и так увлечен процессом. Он очень многому меня научил».

С Гослингом Эмма снялась уже в трех фильмах — «Охотники на гангстеров» (2013), «Эта дурацкая любовь» и «Ла-ла Ленд». «Мы понимаем друг друга без слов», заключила актриса.

С 31 января 2019 в российском прокате Эмму Стоун можно будет увидеть в ее новом фильме — исторической драме «Фаворитка» с Рэйчел Вайс.

попкорнnews