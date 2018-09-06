Эмма Стоун: «Я не могу представить свою жизнь без Райана Гослинга» 

Эмме Стоун всего 29 лет, но за ее плечами — «Оскар» и несколько действительно запоминающихся ролей; на кинофестивале в Теллурайде, получая специальную премию из рук коллеги, режиссера «Ла-ла Ленда» Дэмьена Шазелла, Эмма не преминула отметить еще одного своего коллегу — Райана Гослинга.
«Я не могу даже представить, какой была бы моя жизнь без Райана, — призналась актриса. — Он — особенный человек. Невероятно талантливый, и вместе с тем с ним так приятно работать, потому что он всегда готов поддержать и так увлечен процессом. Он очень многому меня научил».
С Гослингом Эмма снялась уже в трех фильмах — «Охотники на гангстеров» (2013), «Эта дурацкая любовь» и «Ла-ла Ленд». «Мы понимаем друг друга без слов», заключила актриса.
С 31 января 2019 в российском прокате Эмму Стоун можно будет увидеть в ее новом фильме — исторической драме «Фаворитка» с Рэйчел Вайс.
попкорнnews