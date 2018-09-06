«Первые» с Шоном Пенном в Амедиатеке 15 сентября

Новая научно-фантастическая драма о первой пилотируемой миссии на Марс с обладателем двух «Оскаров» Шоном Пенном в главной роли — премьера сериала «Первые» в Амедиатеке одновременно со всем миром.

15 сентября, одновременно со всем миром, в Амедиатеке состоится премьера научно-фантастической драмы «Первые» о марсианской миссии, придуманная шоураннером «Карточного домика» Бо Уиллимоном. В главной роли — впервые в телевизионном проекте — двукратный лауреат премии «Оскар» — Шонн Пенн.

Что известно о «Первых»

Сюжет

Действие происходит в недалеком будущем (2030 год). Группа бесстрашных астронавтов готовится к первому в истории пилотируемому полету на Марс. Преград на пути у марсианских колонистов хватает. К тому же им приходится разрываться между Марсом и семьей. У каждого из них на Земле остаются любимые люди, и расстаться с ними, отправившись в неизвестность, — испытание покруче самой миссии.

Состав

Роль предводителя космической команды Тома Хэгерти играет Шон Пенн — дважды лауреат премии «Оскар» (за фильмы «Таинственная река» и « Харви Милк »). Для актера (Пенну почти 60!), сыгравшего десятки серьезных ролей в Голливуде, это первая большая работа в сериале. Незадолго до запуска «Первых» он должен был сыграть седьмого президента США Эндрю Джексона в «Американском льве» от HBO, но проект заморозили — чем воспользовался сервис Hulu, предложивший Пенну сотрудничество.

Миссию финансирует одержимая идеей межпланетной колонизации Лэз Ингрэм, эдакий Илон Маск в женском варианте. Роль досталась Наташе МакЭлхоун, известной по сериалам «Последний кандидат» и «Блудливая Калифорния». Ее героиня фанатично предана идее и твердо убеждена: «пять человек должны решить судьбу восьми миллиардов».

Создатели

Сценарист, исполнительный продюсер и шоураннер сериала — Бо Уиллимон, создатель успешных политических триллеров «Карточный домик» и «Мартовские иды».

Первые два эпизода сняла известный в Голливуде польский режиссер Агнешка Холланд («Полное затмение»), которая последние годы активно занимается сериалами —