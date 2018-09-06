Семен Морозов: Ролан Быков всячески демонстрировал неприязнь ко мне

Семен Морозов , ставший известным еще в детском возрасте по фильму «На графских развалинах», а позже — по ролям трудного подростка Афанасия Полосухина в фильме «Семь нянек» и главного героя в ленте «Семь невест ефрейтора Збруева», в программе «Судьба человека» рассказал о том, что актером стал случайно.

В конце 1950-х существовала практика: когда не хватало претендентов в детской картотеке, ассистенты режиссеров «шли в народ». Таким — случайным — образом в кино попал и Семен.

Однажды к ним домой пришел ассистент по актерам, который искал мальчика на роль в фильме «На графских развалинах». Семен рос хулиганом, так что мать Морозова предупредила: мама предупредила: он «еще всю киностудию им сожжет».

Однако роль в этом фильме в далеком 1957-м определила будущую профессию. А через пять лет он уже снимался у знаменитого актера и режиссера Ролана Быкова в фильме «Семь нянек».

Правда, с Быковым отношения не складывались: он Морозова явно недолюбливал и всячески демонстрировал это, вспоминает актер.

По его словам, Быков хотел, чтобы роль Афанасия Полосухина играл или Никита Михалков , или Валерий Рыжаков , однако директор «Мосфильма» Владимир Сурин настоял на том, чтобы играл именно Семен Морозов.

"Он чудесный режиссер, прекрасный артист. Но он не мог скрывать свое отношение, если ему кто-то не нравился", — вспоминает Ролана Быкова Семен Морозов.

В отличие от другого его героя — ефрейтора Збруева, который из семи невест выбрал все-таки себе одну жену, семейная жизнь самого актера не была безоблачной.

С первой женой — актрисой Мариной Лобышевой — они поженились на третьем курсе ВГИКа. После окончания института Морозов был уже настоящей звездой, а вот супруге поступало крайне мало предложений по работе. И тогда ради того, чтобы самому снимать жену, Морозов поступил на режиссерский факультет и закончил его.

Брак их длился 7 лет и распался после того, как Семен изменил с помощницей режиссера на съемках одной из кинолент Марина измены не простила, и они расстались.

Второй женой. Морозова стала Светлана Серова , которая работала гримером на картине «Пятое время года». В их союзе родился сын Миша. Семен часто бывал в разъездах, а когда возвращался, то сын честно рассказывал ему, что происходило дома во время его отсутствия. Когда Мише было 5 лет, Светлана и Семен расстались.

Со Светланой Родичевой, которая стала его третьей женой, он познакомился, когда был еще женат на Серовой. Однако их близкие отношения начались гораздо позже, уже после развода со второй женой актера.

Правда, предложение он сделать Родичевой долго не решался, и тогда она взяла инициативу в свои руки.

Какими словами Светлана воздействовала на Семена, так что он в итоге решился позвать ее в ЗАГС, как она спасла его от страшного диагноза, который поставили актеру в 1990-е, и чего до сих пор не может себе простить, Морозов рассказал в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».