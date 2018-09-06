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Для экранизации романа Пелевина собирают Bablos на ICO
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Для экранизации романа Пелевина собирают Bablos на ICO 

Инвест-Форсайт 21 час назад
Фото: Инвест-Форсайт
Режиссер Виктор Гинзбург. Фотослужба Generation P  Создатели блокчейн-платформы для съемок кинофильмов Bablos заявили, что софт-кэп на производство блокбастера по роману Виктора Пелевина преодолен.
За несколько дней после старта ICO проект «Ампир V» собрал 2000 ETH (около 32 млн рублей). Публичное размещение токенов Bablos продлится три месяца. Организаторы рассчитывают собрать 3 млн 360 тыс. евро и таким образом доказать, что простые зрители могут участвовать в открытом финансировании съемок.
Режиссер Виктор Гинзбург, шесть лет назад снявший первый фильм по Пелевину «Generation П», приступил к съемкам в 2017 году. Он отметил, что на сегодняшний день отснято более 70% материала, сейчас команда приступает к работе с компьютерной графикой и спецэффектами.
«ICO кинопроекта — это большой эксперимент, — рассказал Виктор Гинзбург. — Мы все надеемся, что Bablos станет реальной валютой, которую смогут принимать и подрядчики в виде оплаты услуг или бонусов. Теоретически можно ввести одну или несколько цифровых киновалют, упрощающих и ускоряющих производство тех фильмов, которые нравятся публике».
Весь бюджет фильма оценен в 460 млн рублей, потребность в дополнительных инвестициях — 235 млн рублей. Средства частных инвесторов, среди которых половина — фанаты российского фантаста, пойдут на завершение работ по этому фильму и подготовку к экранизации других романов Виктора Пелевина — «S. N. U. F. F.», «iPhuck 10», «Batman Apollo» и исторического сериала.
Ожидаемая выручка от проекта, рассчитанная на примере других российских проектов, — 1 млрд рублей, причем большую часть средств команда планирует собрать вне России — в Китае, Индии и странах Восточной Европы. Прокат фильма начнется в конце 2019 года. До 40% от общей прибыли фильма организаторы обещают распределить между держателями токенов.
Ранее еще один известный российский писатель Захар Прилепин стал лицом культурного криптопроекта «Русский лес».
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