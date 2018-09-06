IV Фестиваль кино на русском языке «Киноволна» 

Президент кинофестиваля — заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель студии «Дебют» Борис Токарев. Директор кинофестиваля — Наталия Коробейщикова (Испания), продюсер Дмитрий Якунин, программный директор Наталия Каленова (Россия). Гостями кинофестиваля в этом году станут: Советник Министра культуры РФ Андрей Сорокин, художественный руководитель кинокампуса MovieStart Николай Лебедев, продюсер, актёр, режиссёр Александр Тютрюмов, актрисы Ирина Горбачёва и Полина Фекленко, продюсер Сергей Корнихин, режиссёр Михаил Довженко, продюсеры Татьяна Яковенко и Анатолий Бальчев. С испанской стороны в кинофестивале примут участие: композитор Lois Ivars, режиссер Juanjo Ramirez Mascaro, сценарист Eduardo Zaramella, режиссер Pau Martinez Gonzalez, продюсер Adan Aliaga, продюсер Kiko Martinez, продюсер Enrique Ortuño, актриса Ребека Зала, консул РФ в Валенсии Ramon Kongost, президент Совета Депутатов Аликанте Cezar Sanchis, мэр города Аликанте Луис Баркала, директор Фильм Комиссии провинции Коста Бланка Eduardo Dolon, президент Валенсийского Института Кино IVAC Jose Luis Moreno и другие. В программе кинофестиваля российские и испанские фильмы 2017-2018 гг: Полнометражное кино. Внеконкурсная программа: «Я худею», режиссёр Алексей Нужный, Россия «Короткие волны», режиссёр Михаил Довженко, Россия «Ничей», реж. Евгений Татаров, Россия «Пассажир из Сан-Франциско», режиссёр Анатолий Бальчев «Bajo las estrellas», режиссёр Kiko Martinez «Цветной свет», режиссёр Андрей Новоселов «Танки», режиссёр Ким Дружинин Фото: delavill.com Документальное кино и анимация. Внеконкурсная программа. Esta en, реж. Ксения Грей «Старикам тут место», реж. Александр Кокорин «Записки о горных нравах», реж. Андрей Грачев В этом году пройдёт отдельный конкурс для короткометражных фильмов, в жюри которого войдут Александр Тютрюмов, Ирина Горбачева, Lois Ivars. Короткометражное игровое кино. Конкурс: «Огонь», реж. Мария Шульгина «Рыбный день», реж. Дмитрий Корсаков «День рождения», реж. Юлия Сапонова «Учитель», реж. Максим Елагин «Бармен», реж. Денис Шаблий «День рождения», реж. Наталия Берег «Рикошет», реж. Тимур Джураев «Взятка», реж. Алексей Харитонов «За яблочко», реж. Ксения Роганова «Нет», реж. Иван Петухов «Молодожёны», реж. Анна Трескунова. «Белые ночи», реж. Георгий Тесля-Герасимов «Старый козёл», реж. Георгий Болдугеров «Правда», реж. Татьяна Полосина «Соло», реж. Константин Абаев «Deux ex», реж. Андрей Золотарев В рамках кинофестиваля состоится кинокампус Moviestart (художественный руководитель Николай Лебедев), в рамках которого пройдут съемки короткометражных фильмов. В кампусе примут участие более 50 российских и испанских кинематографистов, а также состоятся мастер-классы участников кинофестиваля. Снятые картины будут показаны на закрытии киносмотра. Кроме того, пройдёт мастер-класс для детей «Как делается кино» от киношколы «Тема де Арте». Деловая программа кинофестиваля будет содержать питчинг российско-испанских копродукционных проектов, а также круглые столы: «Россия и Испания. Актуальное состояние киноиндустрии», «Россия и Испания. Возможности создания совместных кинопроектов», «Презентация кинокомиссий Валенсийского сообщества». Режиссёр Николай Лебедев ("Экипаж", «Легенда 17») проведет творческую встречу для российских и испанских зрителей. Для участников и партнеров кинофестиваля пройдут «Интеллектуальные игры» Михаила Довженко (аналог игры «Что? Где? Когда?»), посвященные теме кинематографа. Пресс-служба кинофестиваля «Киноволна»