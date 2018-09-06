Страх и трепет: почему мы любим смотреть ужасы

«ВМ» узнала у психолога причины популярности хорроров.

В сети появился трейлер очередного сезона хоррор-сериала «Американская история ужасов». Эксперт рассказал «ВМ» о причинах популярности этого киножанра.

— Кинематограф построен на том, что зритель отождествляет себя с героями фильма, — объяснила «ВМ» психолог Наталья Искра. — В своем воображении мы проживаем жизнь персонажа и все ужасы, которые он испытывает. Но при этом вреда мы не ощущаем, только адреналин.

По словам психолога, такие сериалы привлекают людей, склонных к фантазиям.

— Обычно их смотрят те, у кого не хватает творческих возможностей для реализации своих фантазий в реальной жизни, — пояснила она. — Чаще это подростки. Этим объясняется их любовь именно к фантастическим ужастикам. Если в экстремальную ситуацию любители адреналина еще могут попасть, то шансов встретить в реальной жизни вампира или зомби у них, естественно, нет.

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