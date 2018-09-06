Самарцы познакомились к Кэрри Брэдшоу

Самый популярный проект в истории американского телевидения, который собрал все возможные премии. 6 «Эмми», 8 «Золотых глобусов» и еще больше 30 побед — история, которая стала легендой. Критики считают, что сериал «Секс в большом городе» произвел фурор. Впервые главными героинями стали женщины, «которым немного за тридцать» и они ищут счастья в большом городе. К слову, героинь в картине четыре, но есть и еще один герой — это Нью-Йорк.

Своеобразный юбилей картины— 20-летие отмечали не только за границей, но и в России. В Самаре телеком-оператор «Дом.ru» и онлайн-сервис Amediateka в честь события устроил закрытую вечеринку на крыше ресторана PEOPLEʼS.

Весь вечер гости участвовали в конкурсах, отвечали на каверзные вопросы ведущего, связанные со знанием сериала. Дамы в котельных платьях делали снимки в фотозоне и могли распечатать их на инстапринтере. Самарский стилист Алена Вельмина рассказала о трендах в макияже и представила публике «настоящую» Кэрри — девушку с «пружинистыми» кудрями в розовом топе и знаменитой белоснежной юбке-пачке. Визажисту удалось воссоздать образ главной героини из заставки сериала, тем самым она доказала, что кинозвездой может стать любая.