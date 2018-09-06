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Самарцы познакомились к Кэрри Брэдшоу
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Самарцы познакомились к Кэрри Брэдшоу 

Волга Ньюс 20 часов назад
Самый популярный проект в истории американского телевидения, который собрал все возможные премии. 6 «Эмми», 8 «Золотых глобусов» и еще больше 30 побед — история, которая стала легендой. Критики считают, что сериал «Секс в большом городе» произвел фурор. Впервые главными героинями стали женщины, «которым немного за тридцать» и они ищут счастья в большом городе. К слову, героинь в картине четыре, но есть и еще один герой — это Нью-Йорк.
Своеобразный юбилей картины— 20-летие отмечали не только за границей, но и в России. В Самаре телеком-оператор «Дом.ru» и онлайн-сервис Amediateka в честь события устроил закрытую вечеринку на крыше ресторана PEOPLEʼS.
Весь вечер гости участвовали в конкурсах, отвечали на каверзные вопросы ведущего, связанные со знанием сериала. Дамы в котельных платьях делали снимки в фотозоне и могли распечатать их на инстапринтере. Самарский стилист Алена Вельмина рассказала о трендах в макияже и представила публике «настоящую» Кэрри — девушку с «пружинистыми» кудрями в розовом топе и знаменитой белоснежной юбке-пачке. Визажисту удалось воссоздать образ главной героини из заставки сериала, тем самым она доказала, что кинозвездой может стать любая.
В честь праздника гости увидели 4 лучших серии сериала и смогли попробовать знаменитый коктейль "Cosmopolitan". Организаторы вечеринки сделали в этот вечер все, чтобы жизнь была как в кино.
Волга Ньюс: последние новости
В Тольятти завершаются съемки авантюрной комедии "Шанс" В "Художественном" состоялась премьера фильма "Константин Головкин. История дома со слонами" В Самарской области состоится детский творческий конкурс "Все мы — Россия!"
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