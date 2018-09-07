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В кинотеатре «Берёзка» покажут три фильма с Татьяной Дорониной
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В кинотеатре «Берёзка» покажут три фильма с Татьяной Дорониной 

Управа района Новогиреево + ещё 1 27 минут назад
Фото: Управа района Новогиреево
Киносеансы состоятся по случаю юбилея замечательной актрисы — 12 сентября Татьяне Дорониной исполнится 85 лет.
Одна из самых талантливых, своеобразных и любимых публикой актрис советского театра и кино, Народная артистка СССР Татьяна Васильевна Доронина отмечает 12 сентября юбилей. К этой дате Москино подготовило ретроспективный показ фильмов с ее участием.
Три фильма, в которых Татьяна Доронина исполнила главные роли, покажут 12, 13 и 14 сентября: «Три тополя на Плющихе», «Старшая сестра» и «Чудный характер». Начало сеансов в 16 часов. Шедевры актерского мастерства Татьяны Дорониной можно посмотреть бесплатно.
Адрес кинотеатра «Берёзка»: улица Мартеновская, дом 25.
Телефон для справок: 8 (495) 302-03-62.
Фото — Александр Калугин
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