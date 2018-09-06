Лучшие фильмы для семьи: в Евпатории назвали победителей кинофестиваля 

ЕВПАТОРИЯ, 6 сен — РИА Новости Крым. В театре имени Александра Пушкина в Евпатории состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров», сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
Запланированное организаторами дефиле звездных участников фестиваля по красной дорожке перед входом в театр отменили из-за обрушившегося на Евпаторию ливня. В итоге, звезды подъехали к театру на автомобилях.
Призы учредителя фестиваля в номинации «Крымская мозаика» получили полнометражный анимационный фильм «Фиксики. Большой секрет» (режиссеры Васико Бедошвили, Иван Пшонкин и Андрей Колпин) и полнометражный художественный фильм «Дети напрокат» Татьяны Капитан. Специальные призы от руководства Евпатории досталось фильму Александра Карпеловского «Частное пионерское 3. Привет, взрослая жизнь!».
Приз зрительских симпатий в номинации «Выбор крымчан» получили режиссер полнометражного анимационного фильма «Стрела наследия» Сергей Киатров и постановщик полнометражного художественного фильма «Бегство рогатых викингов» Илья Белостоцкий.
Обладателем специального диплома жюри «За оригинальное музыкальное решение анимационного фильма» досталось композитору Александру Сагитову за сопровождение к картине «Садко» (режиссеры Максим Волков и Виталий Мухаметзянов), а «За познавательный и увлекательный сюжет с непредсказуемой интригой» победа досталась режиссеру анимационного фильма «Стрела наследия» Сергею Киатрову.
Спецприз в номинации «Полнометражное анимационное кино» достался режиссеру анимационной картины «Смешарики. Дежавю» Денису Чернову. Специальный диплом за лучший анимационный фильм получил «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Дарины Шмидт, Владимира Торопчина и Федора Дмитриева.
В номинации «Полнометражные игровые фильмы» организаторы вручили специальный диплом жюри «За раскрытие темы становления личности через нравственное падение и взлет души» фильму «Со дна вершины» (режиссеры Яна Поляруш, Тамара Цоцория, Константин Кутуев), «За верность идеалам дружбы» — фильму «Частное пионерское 3. Привет, взрослая жизнь!».
В номинации «Лучшая актриса» спецприз жюри достался Диане Антосяк ("Детки напрокат"), «Лучшим актером» на фестивале признан Иван Егоров ("Золотая рыбка"), эта же картина стала обладателем спецприза в номинации «Лучший полнометражный художественный фильм».
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в конкурсную программу открывшегося 1 сентября фестиваля вошли по шесть полнометражных художественных фильма и анимационных фильмов. Лучшие картины вместе с кураторами номинаций выбирало детское жюри, в которое вошли учащиеся евпаторийских школ. В этом году гостями «Солнечного острова» стали заслуженные артисты России Юрий Беляев, Эвклид Кюрдизис, Людмила Гладунка, заслуженные деятели искусств РФ Борис Грачевский, Павел Каплевич, Наталья Дабижа, Григорий Гладков, актриса и певица Татьяна Абрамова, актер Алексей Маклаков.
В рамках фестиваля прошли творческие встречи и мастер-классы известных российских актеров, режиссеров, продюсеров, а также пресс-встречи, круглый стол и информационные показы. Также зрителям представили ретроспективу художественных фильмов, снятых в Крыму, в кинотеатрах под открытым небом на территории Дворца спорта и в сквере Героев Чернобыля. Всего на «Солнечном острове» функционировало более 10 площадок в Евпатории, Саках и Симферополе.