Вот это кастинг: Роберт Паттинсон, Крис Эванс и Том Холланд в одном фильме 

Новый проект режиссера Антонио Кампоса («Кристин», сериалы «Каратель», «Грешница») только что стал одним из самых интригующих проектов следующего года — благодаря касту. В картине, представляющей собой экранизацию романа Дональда Рэя Поллока The Devil All the Time (2011), снимутся Том Холланд Роберт Паттинсон , Миа Васиковска и Крис Эванс