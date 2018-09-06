Вот это кастинг: Роберт Паттинсон, Крис Эванс и Том Холланд в одном фильме

Производство картины должно начаться уже в феврале 2019 (есть вероятность, что в прокат экранизация подоспеет как раз к началу осеннего, фестивально-наградного сезона). Одним из продюсеров выступит Джейк Джилленхол со своей компанией Ninestories Productions.

Действие оригинального романа разворачивается в богом забытом городке где-то в штате Огайо: главный герой, Уиллард Расселл, в попытке спасти умирающую жену обращается к молитвам, в то время как его сын Арвин (Том Холланд) из мальчика, которого травят в школе, постепенно превращается в решительного человека. Также в списке героев — парочка серийных убийц, священных и коррумпированный местный шериф (уже известно, что его будет играть Крис Эванс), а история растянется аж на два десятилетия.