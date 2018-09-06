Ещё
Вот это кастинг: Роберт Паттинсон, Крис Эванс и Том Холланд в одном фильме
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Вот это кастинг: Роберт Паттинсон, Крис Эванс и Том Холланд в одном фильме 

Киноафиша 14 часов назад
Фото: Киноафиша
Новый проект режиссера Антонио Кампоса («Кристин», сериалы «Каратель», «Грешница») только что стал одним из самых интригующих проектов следующего года — благодаря касту. В картине, представляющей собой экранизацию романа Дональда Рэя Поллока The Devil All the Time (2011), снимутся Том Холланд, Роберт Паттинсон, Миа Васиковска и Крис Эванс.
Производство картины должно начаться уже в феврале 2019 (есть вероятность, что в прокат экранизация подоспеет как раз к началу осеннего, фестивально-наградного сезона). Одним из продюсеров выступит Джейк Джилленхол со своей компанией Ninestories Productions.
Действие оригинального романа разворачивается в богом забытом городке где-то в штате Огайо: главный герой, Уиллард Расселл, в попытке спасти умирающую жену обращается к молитвам, в то время как его сын Арвин (Том Холланд) из мальчика, которого травят в школе, постепенно превращается в решительного человека. Также в списке героев — парочка серийных убийц, священных и коррумпированный местный шериф (уже известно, что его будет играть Крис Эванс), а история растянется аж на два десятилетия.
Киноафиша: последние новости
Особое предназначение троллей: Дублированный трейлер фильма «На границе миров» Пенелопа Крус подалась в шпионки Коби Смолдерс, Сэмюэль Л Джексон и Джон Фавро на съемках сиквела «Человека-паука»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония1
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Леди несовершенство: «некрасивые» русские актрисы26
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение