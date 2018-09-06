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На 83-м году жизни скончался легендарный актер Берт Рейнольдс
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На 83-м году жизни скончался легендарный актер Берт Рейнольдс 

Киноафиша 14 часов назад
Фото: Киноафиша
Голливуд лишился еще одного талантливого и без преувеличения легендарного актера: стало известно, что на 83-м году жизни скончался Берт Рейнольдс. Несмотря на солидный возраст, актер до последнего снимался в кино и совсем скоро должен был приступить к съемкам в «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино — однако сделать этого так и не успел. Смерть Берта Рейнольдса во Флориде в минувший четверг подтвердил его менеджер.
В семидесятых и восьмидесятых Берт Рейнольдс был одним из главных «мачо» Голливуда, успел сняться во множестве хитов, а затем, уже в девяностых, умудрился совершить камбэк, снявшись в культовой ленте «Ночи в стиле буги» и получив за нее номинацию на «Оскар» как лучший актер второго плана. Мировую известность Рейнольдсу принесли такие фильмы, как «Гонки „Пушечное ядро“» и «Смоки и Бандит». В девяностых Берт с большого экрана перебрался на малый и в 1991 году выиграл престижную телепремию «Эмми» за роль в ситкоме «Вечерняя тень». За «Вечернюю тень» и «Ночи в стиле буги» Берт Рейнольдс был награжден «Золотым глобусом» соответственно в 1992 и 1998 году.
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