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Организаторы премии «Оскар» отменили номинацию «За лучший популярный фильм»
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Организаторы премии «Оскар» отменили номинацию «За лучший популярный фильм» 

РИА «ФедералПресс» 11 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Американская киноакадемия в следующем году не будет вручать премию «Оскар» в анонсированной ранее категории «За выдающиеся достижения в области популярного кино». Согласно сообщению, новая категория вызвала противоречивую реакцию, поэтому требует дальнейшего изучения и обсуждения.
Кроме того, по мнению академиков, введение новой номинации за девять месяцев до церемонии награждения негативно отразится на уже вышедших картинах. Гендиректор киноакадемии Дон Хадсон заявила, что курс на перемены продолжится.
Новая номинация была анонсирована в августе и вызвалашквал критики. По мнению аналитиков, она была придумала, чтобы увеличить телевизионные рейтинги церемонии, которые падают из года в год. Академия не пояснила критерии отбора фильмов, но предполагалось, что это будет номинация для успешных в прокате картин.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», церемония«Оскар-2018» показала самые низкие рейтинги в истории.
Фото: wikipedia.org /Gary Minnaert
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