Ещё
Берт Рейнолдс не успел начать сниматься в новом фильме Тарантино
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Берт Рейнолдс не успел начать сниматься в новом фильме Тарантино 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Актер Берт Рейнолдс, скончавшийся 6 сентября в возрасте 82 лет, не успел начать сниматься в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на собственный источник.
По его словам, съемки с участием Рейнолдса должны были начаться в ближайшие несколько недель. Актер должен был сыграть владельца ранчо, где жил Чарльз Мэнсон и его последователи.
"Мой дядя с нетерпением ждал работы с Квентином Тарантино и потрясающим актерским составом", — заявила племянница актера Нэнси Ли Хесс.
Ранее сообщалось, что Берт Рейнолдс скончался от проблем с сердцем.
Газета.Ru: последние новости
Учитель рассказал подробности о своем фильме про Цоя Новый "Гоголь" обскакал "Альфу" в российском прокате Сокуров поделился планами о фильме про Вторую мировую
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония1
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Леди несовершенство: «некрасивые» русские актрисы26
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение