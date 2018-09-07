Рейнольдс обидел медвежонка Паддингтона

Американский актер Райан Рейнольдс поругался в твиттере с медвежонком Паддингтоном.

Как отмечается, размолвка произошла из-за номинации на премию People's Choice Awards. Фильм «Дедпул 2», в котором Рейнольдс исполнил главную роль, выдвинут в нескольких номинациях, но актер призвал также добавить его в претенденты на «Лучший семейный фильм». На награду в этой категории выдвинута кинокартина «Приключения Паддингтона 2».

"И пожалуйста, впишите нас в номинацию «Лучший семейный фильм». Потому что держи уши востро, Паддингтон, вот почему", — написал Рейнольдс.

Его пост прокомментировал актер Хью Бонневилль , исполнивший в фильме о медвежонке роль отца семьи, в которой живет Паддингтон. Он призвал коллегу следить за языком. Другие пользователи также раскритиковали пост Рейнольдса и призвали его уважать медвежонка.