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Рейнольдс обидел медвежонка Паддингтона
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Рейнольдс обидел медвежонка Паддингтона 

Газета.Ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Американский актер Райан Рейнольдс поругался в твиттере с медвежонком Паддингтоном.
Как отмечается, размолвка произошла из-за номинации на премию People's Choice Awards. Фильм «Дедпул 2», в котором Рейнольдс исполнил главную роль, выдвинут в нескольких номинациях, но актер призвал также добавить его в претенденты на «Лучший семейный фильм». На награду в этой категории выдвинута кинокартина «Приключения Паддингтона 2».
"И пожалуйста, впишите нас в номинацию «Лучший семейный фильм». Потому что держи уши востро, Паддингтон, вот почему", — написал Рейнольдс.
Его пост прокомментировал актер Хью Бонневилль, исполнивший в фильме о медвежонке роль отца семьи, в которой живет Паддингтон. Он призвал коллегу следить за языком. Другие пользователи также раскритиковали пост Рейнольдса и призвали его уважать медвежонка.
Ранее французский актер Жан-Клод Ван Дамм подвергся критике после того, как высказался о гей-браках.
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