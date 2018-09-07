Фильм «Салют-7» получил гран-при кинофестиваля «Золотой Феникс» в Смоленске

МОСКВА, 7 сентября. / ТАСС /. Фильм «Салют-7» Клима Шипенко получил гран-при кинофестиваля актеров-режиссеров «Золотой Феникс», который завершился в Смоленске. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе киносмотра.

"Бриллиантового Феникса" в этом году получила картина «Салют-7». Награду за лучший кинодебют заслужил Константин Хабенский за фильм «Собибор». Приз зрительских симпатий в этом году заслужила картина «Ну, здравствуй, Оксана Соколова », — сказали в пресс-службе.

Всероссийский кинофестиваль «Золотой Феникс» — единственный кинофорум в стране, в конкурсной программе которого участвуют работы режиссеров, реализовавшихся в других профессиях индустрии кино (актеров, сценаристов, операторов, композиторов).