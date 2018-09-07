Фильм «Салют-7» получил гран-при кинофестиваля «Золотой Феникс» в Смоленске 

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Фильм «Салют-7» Клима Шипенко получил гран-при кинофестиваля актеров-режиссеров «Золотой Феникс», который завершился в Смоленске. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе киносмотра.
"Бриллиантового Феникса" в этом году получила картина «Салют-7». Награду за лучший кинодебют заслужил Константин Хабенский за фильм «Собибор». Приз зрительских симпатий в этом году заслужила картина «Ну, здравствуй, Оксана Соколова», — сказали в пресс-службе.
В этом году в конкурсной программе фестиваля было представлено 14 игровых полнометражных и девять короткометражных игровых фильмов. Оценивали работы актеров, ставших режиссерами, народные артисты Наталья Гвоздикова, Аристарх Ливанов, Александр Голобородько, заслуженная артистка Наталья Варлей и заслуженный деятель искусств Владимир Грамматиков.
Всероссийский кинофестиваль «Золотой Феникс» — единственный кинофорум в стране, в конкурсной программе которого участвуют работы режиссеров, реализовавшихся в других профессиях индустрии кино (актеров, сценаристов, операторов, композиторов).
Кинофестиваль «Золотой Феникс» проводится в Смоленске с 2008 года. Он проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Гильдии кинорежиссеров России, администраций Смоленской области и города Смоленска. Призы кинофестиваля выполнены в виде птицы феникс — символа города Смоленска, из серебра с позолотой весом 530 граммов, три главные статуэтки украшены бриллиантами, рубинами и сапфирами.