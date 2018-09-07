Перед началом Дня города на Центральной площади покажут фильм к 60-летию Зеленограда и споют песни

8 сентября в преддверии начала Дня города с 11.00 до 12.00 на Центральной площади округа можно будет услышать песни о Москве, а также увидеть премьеру нового фильма, посвященного 60-летию Зеленограда.

Об этом событии нам рассказала руководитель компании «Sk-movie» Светлана Куликова

— Зеленограду — 60… А кто, как говорится, даст? Он по-прежнему молод и зелен. В него влюбляешься. С первого взгляда на просторный Панфиловский и уютную Юности, а еще ведь есть аллеи, почти как в песне — Сосновая, Озерная, Яблоневая, Каштановая … Город хайтека в зеленом лесу. Другого такого нет. И в этом еще больше убеждаешься, знакомясь с теми, кто рос вместе с ним и подрастает сейчас. И вот почему мы не удивились, когда получили предложение сделать фильм к юбилею города.

Это была идея Артура Алексаняна , которую поддержали местные предприниматели. Рассказать о людях Зеленограда. О тех, кто строил, творил, воспитывал, изобретал и созидал. 60 лет… Ну что за возраст, подумали мы, когда рядом Москва, которой вот-вот девять веков стукнет! А оказалось, что в истории Зеленограда столько мгновений «спрессовано в года» и столько людей, которых хочется вспомнить и сказать спасибо, что фильм превратился в проект. И это только его начало. 6 эпизодов, шесть знаковых событий славного прошлого и достойное настоящее. Много личностей и много личного.

А еще это взгляд со стороны. Компания «Ск-муви» не так давно работает в Зеленограде. Хотя и успела за без малого год реализовать несколько проектов. Один из них — совместный с префектурой округа проект «Бессмертный полк online». Видеолетопись о фронтовиках и тружениках тыла, которую в День Победы мы писали вместе с вами — в цифровой студии. Для этого проекта мы ее нарисовали. Посмотрите и не судите строго. Мы делали это искренне. И с глубоким уважением к тем, кто принял участие в первой серии фильма.

Премьера нового фильма, посвященного 60-летию Зеленограда, состоится в кинотеатре на Центральной площади 8 сентябряв период с 11.00до 12.00.

Итак, Зеленоград, какие наши годы! Стартуем в день рождения, а после собираем ваши истории. Расскажите нам о том, чем этот город дорог вам, вашим родителям и вашим детям. А мы покажем, как вы его любите. Продолжение следует!