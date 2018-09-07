Ещё
Режиссером «Бонда 25» может стать женщина
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет

Режиссером «Бонда 25» может стать женщина 

Киноафиша 7 сентября 2018
Фото: Киноафиша
С тех пор как Дэнни Бойл покинул режиссерское кресло нового фильма про Джеймса Бонда, поклонники «Бондианы» начали гадать, кто же займет его место. Одним из наиболее вероятных кандидатов начали называть Эдгара Райта, однако в списке фаворитов числится и женщина-режиссер, а Райта так никто на собеседование и не пригласил.
Издание Variety сообщет, что MGM и Eon уже встретились с тремя кандидатами на пост режиссера «Бонда 25». Это Ян Деманж («71»), Барт Лэйтон («Американские животные») и С. Дж. Кларксон, которая снимает четвертую часть «Звездного пути», а также ранее работавшая над сериалом «Декстер». Если боссы студии остановят выбор именно на Кларксон, то она станет первой в истории женщиной, которая срежиссирует фильм про агента 007. Ранее также ходили слухи, что самого Бонда может после Дэниела Крэйга сыграть женщина, против чего категорически выступал автор оригинальных романов Ян Флеминг при жизни.
Злата Петрова
Киноафиша: последние новости
Коби Смолдерс, Сэмюэль Л Джексон и Джон Фавро на съемках сиквела «Человека-паука» На 83-м году жизни скончался легендарный актер Берт Рейнольдс Первый трейлер нового фильма с Хью Джекманом «Главный кандидат»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните советские мультфильмы?7
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Автор «Симпсонов» нашел ошибку в мультсериале1
Дикие телешоу, которыми славится Япония12
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями3
Видео
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение