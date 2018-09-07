Не родись красивой. Что сломало карьеру звезды Венецианского кинофестиваля Аллы Ларионовой

В 2018 году Россия впервые за много лет не участвует в основной программе Венецианского кинофестиваля. Тем не менее «наши люди в Венеции» все равно заставили говорить о себе весь мир. Документальный фильм Виктора Косаковского «Акварела», ставший первым в истории фильмом в формате 96 кадров в секунду вместо привычных 24-х, уже назвали революцией. Пока критики и продюсеры обсуждают блестящие перспективы российского режиссера-документалиста и будущее кинематографа, Teleprogramma.pro вспоминает, как сложилась судьба Аллы Ларионовой , звезды киносказки «Садко» — первого отечественного фильма, получившего на фестивале в Венеции «Серебряного льва». Самая красивая Кадр из фильма «Садко»

В 1953 году экранизация сказки «Садко», сделанная советским режиссером Александром Птушко , покорила жюри Венецианского кинофестиваля, а потом и европейских зрителей окончательно и бесповоротно. Фильм получил второй по значимости приз фестиваля — «Серебряного льва» за лучшую режиссуру, а исполнитель главной роли 40-летний Сергей Столяров попал в список лучших актеров мира по версии жюри. Но главное внимание публики было приковано к 22-летней белокурой красавице Алле Ларионовой, сыгравшей в фильме жену Садко Любаву.

«Богиня», «юная королева», «самая красивая актриса советского кино», «красавица, в волосах которой играет солнце», — такими восторженными отзывами о молодой дебютантке захлебывалась зарубежная пресса. «Аличка», — называл Ларионову знаменитый французский актер Жерар Филип . Стихи, которые он посвятил актрисе, она бережно хранила всю жизнь. Для вчерашней студентки ВГИКа «Садко» стал первым крупным фильмом. Но Алла Ларионова, всегда уверявшая, что «никогда не придавала значения красоте», и предположить не могла, что посланная ей в дар, как и талант, внешность, станет для нее своеобразным проклятием.

Кадр из фильма «Садко» Сила любви

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Как сложились судьбы Татьяны Клюевой и других красавиц-актрис из сказок нашего детстваМаленькие зрители были уверены, что в жизни актрис, игравших сказочных героинь, все прекрасно. Но реальность часто оказывалась иной. Поклонники ходили за Аллочкой толпами еще со времен ВГИКа. Говорили, что романов у нее было не мало. А потом сердце красавицы оказалось разбито. Несколько лет Ларионова прожила в гражданском браке с актером Иваном Переверзевым . Жениться тот не спешил. А когда актриса забеременела, неожиданно выяснилось, что Переверзев уже женат, он женился потихоньку от нее, когда якобы ездил на съемки, как говорили, на другой актрисе, которая также ждала от него ребенка.

Все эти годы внимания Аллы Ларионовой добавился ее бывший однокурсник Николай Рыбников . Когда-то она и сама была в него влюблена, но в то время юный красавец не обращал на девушку внимания, а когда обратил — она уже потеряла к нему интерес. Говорили, что юноша даже хотел покончить с собой. Его спас режиссер Сергей Герасимов , посоветовавший не вешаться из-за женщины, а завоевывать ее. И влюбленный Рыбников завоевывал, как мог — звонил чуть ли не каждый день, слал телеграммы, признавался в любви, звал замуж. Узнав об обмане Переверзева, Ларионова сдалась и ответила: «Я согласна».

Алла Ларионова и Николай Рыбников поженились в начале января 1957 года, а через несколько месяцев у них родилась дочь Алена, которую актер всегда называл родной. Он никогда ни словом не взглядом не упрекнул свою обожаемую жену, знакомые четы говорили, что к Алене Николай Николаевич относился даже более нежно, чем к их общей дочери Арине, родившейся в 1961 году.

Алла Ларионова с дочерью. Источник: Globallookpress.com Счастье и проклятие Пятидесятые стали звездным десятилетием для Аллы Ларионовой. Правда чиновники сразу поставили крест на карьере, которую актриса могла сделать за рубежом. Сам Чарли Чаплин уговаривал отпустить ее на съемки в совместном фильме — но ему, как и другим, отвечали отказом, объясняя, что съемки у звезды расписаны на десятилетия вперед. Алла никогда не озвучивала зарубежным коллегам сумму своих гонораров за фильм (рассказывали, что однажды, когда Ларионова назвала казавшуюся ей немыслимой цифру в 500 долларов, ей не поверили) и, тем более, не говорила о том, что она, богиня Венецианского кинофестиваля, долгое время жила с родителями в полуподвале

В 1954 году на экраны вышел второй звездный фильм Аллы Ларионовой, «Анна на шее», а через год — «Двенадцатая ночь», в котором она блистала в роли Оливии. Каждый день ей приходили мешки писем, однажды восторженная толпа подняла и понесла машину, в которой сидела актриса.

Алла Ларионова в молодости. Источник: Globallookpress.com Разумеется, ей завидовали. Говорили, что особенно юную актрису недолюбливали примы Марина Ладынина Любовь Орлова . Злые языки уверяли, что красавица Ларионова изменяла Рыбникову направо и налево. О ее знаменитых поклонниках рассказывали невероятные истории, в которых реальные факты переплетались с изощренным вымыслом. Так появилась история о том, что Ларионова жила в одном номере гостиницы с Александром Вертинским , и тот чуть ли не каждый день усыпал номер цветами. Они на самом деле останавливались в одном номере, только в разные дни, так как их съемочный график не совпадал. И Вертинский, с огромной симпатией относившийся к Ларионовой, действительно любил оставить после своего отъезда огромное количество веток сирени — для Аллочки, и горничные, и съемочная группа знали об этой слабости маэстро. Но молва все равно раздула эту историю до невероятных размеров и превратила их в любовников. Пешка в игре Набор открыток, посвященных Алле Ларионовой. Источник: Globallookpress.com больше по теме

Забытые советские актрисы с непростой судьбойНе все представители актёрской профессии справляются с испытаниями, которые преподносит им жизнь. В число любовников звезды молва записала и министра культуры Георгия Александрова . Как рассказывала сама Алла Дмитриевна, все началось с того, что однажды тот увидел ее на « Ленфильме — — и пригласил на банкет, который устраивал в Ленинграде в честь окончания командировки и возвращения в Москву. Больше они не виделись, но от любопытных не ускользнуло, что на банкете, где присутствовало множество гостей, министр оказывал актрисе повышенное внимание. Как потом вспоминала Ларионова, уже на следующий день в коридорах «Ленфильма» на нее стали смотреть совсем по-другому — заискивающе и в то же время подозрительно.

А потом к Хрущеву попала анонимка, в которой было написано, что министр культуры вместе со своей пассией, актрисой Ларионовой, посещает квартиру, которую он и другие «деятели» превратили в бордель. Есть версия, что это было частью плана по политической расправе со снятым со своего поста председателем Совмина СССР Георгием Маленковым , Александров был «его человеком», любвеобильность министра только сыграла на руку. Ну а имя Ларионовой приплели для веса.

Герасимова в итоге отправили в отставку. Будоражившие Москву и Ленинград слухи о том, как министр якобы купает свою любовницу в ваннах с шампанским и слизывает взбитые сливки с ее груди, закончились тем, что Ларионову перестали снимать в кино. Потеряв роль в новом фильме Птушко « Илья Муромец » актриса не выдержала и написала новому министру культуры с просьбой разобраться в ситуации. После этого негласный запрет на имя Аллы Ларионовой был снят, но звездных ролей, таких как в «Садко» или в «Анне на шее», ей больше не предлагали.

Алла Ларионова и Николай Рыбников в домашней обстановке. Источник: Globallookpress.com Алла Дмитриевна никогда не жаловалась на судьбу, ни родные, ни друзья не слышали от актрисы ни слова о том, что ее карьера могла бы сложиться гораздо успешнее. Она достаточно активно снималась до 70-х, играла в театре. Звезда советского кино ушла из жизни в 69 лет, в апреле 2000-го, пережив на 10 лет своего единственного и горячо любимого мужа.