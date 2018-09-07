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IKEA откроют мини-музеи в честь юбилея компании
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IKEA откроют мини-музеи в честь юбилея компании 

The Blueprint 22 часа назад
Фото: The Blueprint
В этом году компании IKEA исполняется 75 лет. В честь юбилея в разных городах России IKEA откроет мини-музеи бренда в виде огромной подарочной коробки. В мини-музее будут две зоны: в первой посетители смогу посмотреть короткометражный фильм режиссера Валерии Гай Германики об IKEA, а во второй — узнать истории самых знаменитый товаров компании. В Москве такой музей расположится напротив вестибюля метро «Чистые пруды», а узнать о 10 других городах можно на сайте IKEA.
Больше о компании и ее взаимодействии с модой можно узнать в нашем материале.
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