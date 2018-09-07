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День города для всех: бездомным бесплатно покажут фильм «Я шагаю по Москве»
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День города для всех: бездомным бесплатно покажут фильм «Я шагаю по Москве» 

Вечерняя Москва 22 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Празднование в городе будет проходить с 8 по 9 сентября.
По случаю празднования Дня города московские власти распорядились о том, чтобы для бездомных были организованы бесплатные показы фильмов о столице, сообщает АГН «Москва».
Отмечается, что 8 сентября в Центре социальной адаптация для лиц без ОМЖ (определенного места жительства) и занятий имени Глинки состоятся тематические лекции и беседы, а также просмотр таких легендарных фильмов, как «Я шагаю по Москве», «Большая перемена» и «Москва — любовь моя».
Напомним, 8 и 9 сентября в столице отмечается торжественный праздник, посвященный 871-летию Москвы. В рамках народных гуляний состоится множество фестивалей и других мероприятий для людей разных возрастов.
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