День города для всех: бездомным бесплатно покажут фильм «Я шагаю по Москве»

Празднование в городе будет проходить с 8 по 9 сентября.

По случаю празднования Дня города московские власти распорядились о том, чтобы для бездомных были организованы бесплатные показы фильмов о столице, сообщает АГН «Москва»

Отмечается, что 8 сентября в Центре социальной адаптация для лиц без ОМЖ (определенного места жительства) и занятий имени Глинки состоятся тематические лекции и беседы, а также просмотр таких легендарных фильмов, как «Я шагаю по Москве», «Большая перемена» и «Москва — любовь моя».

Напомним, 8 и 9 сентября в столице отмечается торжественный праздник, посвященный 871-летию Москвы. В рамках народных гуляний состоится множество фестивалей и других мероприятий для людей разных возрастов.