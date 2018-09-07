Ещё
XI Международный кинофестиваль «Восток&Запад» стал самым мобильным
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет

XI Международный кинофестиваль «Восток&Запад» стал самым мобильным 

АиФ-Оренбург 21 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Во время церемонии открытия зрители активно делились эмоциями и фотографиями в социальных сетях, вели прямые эфиры и совершали видеозвонки. В результате интернет-трафик в сети МегаФона, партнера фестиваля, увеличился на треть по сравнению с 2017 годом. Этот объем сопоставим с 2,5 млн опубликованных сэлфи.
На всероссийской акции «Ночь кино», которая проходила перед Домом Советов в Оренбурге, интернет-трафик увеличился более чем на 40% по сравнению с обычным днем августа, а количество звонков возросло в 2 раза. Перед началом киносеанса под открытым небом более сотни зрителей сделали памятные 3D-видеоролики для соцсетей и приняли участие в Digital-квизе на площадке МегаФона.
В этом году в рамках кинофестиваля прошел специальный показ «Молодое оренбургское кино», где свои работы представили начинающие оренбургские режиссеры. В течение нескольких дней продолжалось онлайн-голосование за лучшую работу, по мнению зрителей. Победителя наградили специальным призом телеком-партнера компании «МегаФон» на церемонии закрытия кинофорума.
«В результате онлайн-голосования за лучший короткометражный фильм оренбургских авторов, в котором приняло участие более 11,5 тысяч человек, на первом месте оказалась картина «Другая дверь» режиссера Дмитрия Алексеева. За нее было отдано 36% всех голосов. Победителю мы подарили квадрокоптер, который позволит реализовать новые подходы к съемке, − отметил Денис Голиков, директор оренбургского отделения компании «МегаФон». — Еще одним нашим специальным призом, статуэткой Сарматского оленя, мы отметили российский фильм «Временные трудности», режиссера Михаила Расходникова. После выхода в прокат у данной картины есть возможность попасть в каталог фильмов сервиса «МегаФон. ТВ», которым пользуется уже более 3 миллионов наших абонентов».
В работе кинофестиваля по традиции принимали участие известные режиссеры, актеры и деятели киноискусства России и мира. В рамках специального проекта «Как в кино» некоторые из них стали гостями онлайн-студии, которая в течение недели работала в кинотеатре «Космос».
«МегаФон» является официальным телеком-партнером Международного кинофестиваля на протяжении многих лет, предоставляя услуги связи и высокоскоростного доступа в интернет для организационного комитета и гостей главного культурного события региона.
АиФ-Оренбург: последние новости
Tele2 назвала самые популярные фильмы у свердловчан в 2018 году Разъехались по миру. Кто приручил сарматских львов? В Москве представили книгу об известном актере оренбуржце Викторе Борцове
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните советские мультфильмы?7
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Автор «Симпсонов» нашел ошибку в мультсериале
Дикие телешоу, которыми славится Япония12
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями3
Видео
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение