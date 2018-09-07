«Айка» Дворцевого откроет новый кинофестиваль в Казахстане

По инициативе акимата (правительства) Алматы, при организационных усилиях Фонда и возник новый фестиваль. Его главная задача — сближение культур, привлечение в страну международных кинопроектов, съемочных групп, для которых природа Казахстана станет источником вдохновения. Более двухсот солнечных дней в году, пять климатических зон от знойных пустынь до заснеженных вершин — тут можно выбрать любые локации для съемок фильмов самых разных жанров и эпох, будь то история, фэнтези, современность. Для этого при акимате планируется создать кинокомиссию — Almaty film comission, которая поможет в организации съемок своим и приезжающим киногруппам.

Конечно же, не менее важна популяризация прекрасной Алматы как культурного и туристического центра. Поэтому фестиваль пройдет в рамках празднования Дня города и гостеприимно встретит кинодеятелей всего мира.

Десять фильмов молодых режиссеров из Индии, Японии, Грузии, Австрии, Палестины, Литвы, Белоруссии, Франции и Исландии примут участие в основном конкурсе «Сближение культур». Все картины сделаны в этом году в копродукции двух и более стран — таково принципиальное условие для всех конкурсантов. Оценивать их будет представительное жюри, куда приглашены продюсеры Гульнара Сарсенова, Пьер Спенглер, Марк Рускар, известная киноактриса Настасья Кински и режиссер Сергей Бодров в качестве председателя.

Будущему обладателю Гран-при достанется денежный приз в три миллиона тенге ($ 8.300), лучший режиссер получит два миллиона тенге ($ 5.500), лучшие исполнители мужской и женской ролей, а также другие призеры — по миллиону тенге.

Фильм Адильхана Ержанова «Ласковое безразличие мира» (Казахстан, Франция) представит в конкурсе молодой казахтанский кинематограф. Международная премьера этой ленты, которую можно назвать философской фантазией в реалиях современного Казахстана на темы экзистенциальной повести Альбера Камю «Посторонний», состоялась в мае на Каннском фестивале в программе «Особый взгляд». Недавно в Южно-Сахалинске на МКФ «Край света» приз за лучшую мужскую роль получил Куандык Дюсенбаев, выразительно сыгравший неприкаянного главного героя, влюбленного в неприступную и несчастную красавицу.

Ажиотажным спросом на фестивалях мира не случайно пользовался звенящий художественной правдой, четко и прозрачно сделанный «Хрусталь» белорусского режиссера Дарьи Жук , удостоенной призов в Одессе и Выборге. Ей удалось с документальной точностью воссоздать утраченный мир 90-х, где нищета и растерянность уживались с ощущением огромных перспектив и неизведанных возможностей, которые дарил повеявший вдруг воздух свободы.

"Вулкан” украинского режиссера Романа Бондарчука недавно назвали лучшим на «Золотом абрикосе» в Ереване, сейчас его с нетерпением ждут в Алматы. Это картина о затягивающей как вязкое болото, бесконечно трудной жизни в глухой провинции, куда словно в пропасть проваливается по воле обстоятельств Лукас, благополучный европейский переводчик из миссии ОБСЕ . Его умозрительные знания о мире разрушаются при встрече с незнакомой ему реальностью.

Среди самых ожидаемых фильмов — камерная грузинская драма «Горизонты» Тинатин Кадрижвили, участвовавшая в секции «Панорама» Берлинского кинофестиваля, и «Дышите нормально» (Исландия, Бельгия, Швеция) Исолда Уггодоттира. История молодой одинокой мамы маленького сына, ее отчаянной борьбы за права человека и способности ощущать чужую беду, как свою собственную.

Внеконкурсные программы «Семейное кино», «Культурное и природное наследие», «Особый показ» и другие собрали для зрителей фестиваля более двадцати фильмов. Программу «City in motion» будет представлять Екатерина Бордачева, программный директор российского Кинорынка. Здесь собраны изысканно сотворенные известными режиссерами городские истории о людях вполне обычных, а также очень знаменитых, в том числе «Довлатов» Алексея Германа-мл и «Молодой Годар» Мишеля Хазанавичуса . Специальным гостем Алматы станет корейский мастер Ким Ки Дук, любимец мировых киносмотров.