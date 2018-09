Фото: как выглядят звезды «Карты, деньги, два ствола» спустя 20 лет после премьеры фильма

Двадцать лет назад на кинофестивале в Эдинбурге состоялась премьера фильма «Карты, деньги, два ствола», который не только приобрел впоследствии статус культового, но и стал точкой отсчета для Гая Ричи, Джейсона Стэтхэма, Винни Джонса . Разбираемся, чем спустя два десятилетия занимаются звезды «Карты, деньги, два ствола» и как сложились их карьеры в кино.

Джейсон Стэтхэм — «Бекон»

Джейсон Стэтхэм за прошедшие 20 лет не постарел, кажется, совершенно, зато приобрел увесистый багаж в виде множества ролей и парочки популярных франшиз. Поклонникам современных боевиков (да и, по большому счету, вообще современного голливудского кино) Джейсона представлять точно не нужно. Прямо сейчас Стэтхэма можно увидеть на экранах кинотеатров в фильме «Мег. Монстр глубины», а через год нас ждет премьера спин-оффа «Форсажа» с Джейсоном и Дуэйном Джонсоном в главных ролях.

Джейсон на премьере «Мег» в августе 2018:

Джейсон Флеминг — «Толстый» Том Пусть Флеминг известен в Голливуде меньше своего тезки, у исполнителя роли Тома тоже все сложилось отлично. Он успешно балансирует съемки в кино с работой в телесериалах, и только за последние два года Флеминга можно было увидеть сразу в трех различных проектах на малом экране — сериалах «Джеймстаун, „Спаси меня“ и „Британские СС“. А 7 февраля 2019 в кино стартует российско-китайская лента „Тайна печати дракона“, в которой Флеминг сыграл одну из ролей второго плана.

Вот так Джейсон выглядел в начале этого года:

Ник Моран — Эдди

Исполнитель роли Эдди, как и его экс-коллеги, не сидит без работы — пусть в его резюме в основном значатся роли второго плана, зато этих ролей очень и очень много. В среднем у Ника выходит по 2-3 фильма в год (и это не считая появлений в сериалах и телефильмах). В этом году Морана можно было увидеть в триллере „Конченая“ с Марго Робби и сериале „Счастливчик“.

Ник Моран на выставке в Лондоне в мае этого года:

Декстер, как и Ник, снимается, в основном, в британских фильмах, но порой „заглядывает“ и в Голливуд — вместе с Ником они как раз снялись в упомянутом выше триллере „Конченая“. А еще Декстер занимается озвучиванием анимационных картин — например, в этом году подарил свой голос одному из персонажей „Шерлока Гномса“ с Джеймсом МакЭвоем и Эмили Блант

Декстер вместе с Ником на спецпоказе фильма „Конченая“ в июле 2018:

Винни Джонс — „Большой Крис“

Дебютировав в „большом“ кино стараниями Гая Ричи, экс-футболист задержался в амплуа опасного громилы на пару десятков лет, причем одинаково часто его приглашают на роли такого плана и в кино, и в сериалах. В последних, кстати, Винни Джонс особенно преуспел — снимался в „Галаванте“, „Стреле“, новом „МакГайвере“, а в этом году его можно увидеть в одной из ключевых ролей в новом сериале „Хитрость“.

Винни на турнире по гольфу в мае 2018:

Карьера Стивена Макинтоша и до фильма „Карты, деньги, два ствола“ насчитывала десятки ролей, так что от отсутствия работы актер после премьеры не страдал. В последние годы Макинтош снимается, в основном, в сериалах и мини-сериалах — „Что останется после тебя?“, „Алкион“, „Счастливчик“, „Лютер“. А буквально на днях, 4 сентября, состоялась премьера нового проекта Стивена — сериала „Жажда странствий“, в котором компанию Макинтошу составляет Тони Коллетт

Стивен на фотоколле в честь премьеры „Жажды странствий“ в августе:

Стинг — Джей Ди (хозяин бара, отец Эдди)

Певец Стинг в особом представлении не нуждается, хотя в фильме „Карты, деньги, два ствола“ в свое время оказался почти случайно. Кстати, его жена, продюсер и актриса Труди Стайлер, помогла Гаю Ричи заинтересовать продюсеров — без нее этого теперь уже культового дебюта у режиссера могло и не случиться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Sunset

Публикация от Sting (@theofficialsting)

17 Авг 2018 в 6:33 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram

Great audience at Mangfallpark Süd, Rosenheim tonight! #GetUpStandUp @direalshaggy #44876Tour www.sting.com/tour

Публикация от Sting (@theofficialsting)

14 Июл 2018 в 1:24 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram

Taking in some rays close to the beautiful Fulda Cathedral just before showtime. What a wonderful audience tonight at the Domplatz. Thank you! #44876Tour @direalshaggy www.sting.com/tour

Публикация от Sting (@theofficialsting)

12 Июл 2018 в 1:18 PDT