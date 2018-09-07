Врачи сообщили о полном восстановлении режиссера В. Мережко после инсульта

Здоровье режиссера Виктора Мережко , перенесшего инсульт в 2017 г., полностью восстановилось. Об этом журналистам сообщил заместитель главного врача больницы им. С. Боткина, врач-невролог Максим Домашенко.

«Сейчас пациент лег не на реабилитацию, а на осмотр. Сейчас он функционально полностью здоров с неврологической точки зрения. Тем не менее, остаются определенные факторы риска инсульта, которые привели к той катастрофе, которая была, которые требуют коррекции и контроля. Но их можно делать амбулаторно. Раз в полгода он должен показываться, чтобы мы посмотрели и оценили его состояние», — пояснил М. Домашенко.

По словам самого В. Мережко, он чувствует себя хорошо и уже активно работает.

«Врачи меня прокачали по всем параметрам, сказали, что я в отличной форме. Все очень хорошо, работаю, за лето два сценария больших написал: восемь серий и полный метр. Работаю так, как никогда не работал, так что врачи очень мне помогли», — признался режиссер.

В сентябре 2017 г. В. Мережко был госпитализирован в московскую больницу им. С. Боткина в тяжелом состоянии с ишемическим инсультом. Врачи провели пациенту сложную операцию тромбэкстракции по извлечению тромба из средней мозговой артерии.

В. Мережко — советский и российский сценарист, режиссер, драматург и писатель. В 1987 г. Мережко был награжден Государственной премией СССР за сценарий к фильму «Полеты во сне и наяву», в 2014 г. ему было присвоено звание народного артиста РФ. В. Мережко выступил сценаристом в таких картинах, как «Родня», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Сонька Золотая Ручка». На его счету в качестве режиссера — более 100 фильмов.