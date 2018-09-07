7 забытых боевиков эпохи VHS, которые стоит пересмотреть

7 забытых боевиков эпохи VHS, которые стоит пересмотретьВсе мы помним видеопрокаты 90-х. Полки забитые трёхчасовыми VHS-кассеты с двумя фильмами. Заламиинированные карточки, на которых написаны лишь названия фильмов и их жанры. И жёсткие требования сотрудника возвращать кассету на следующий день, предварительно перемотав фильмы в начало. Золотое время. Молодёжь не поймёт. В сегодняшней подборке мы решили вспомнить боевики, которые достойны для просмотра даже сегодня. Некоторые из них зрители стали забывать. А зря.

1. Слепая ярость

Blind Fury, 1989

Жанр: боевик, драма

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.3 / 6.3 Купить в iTunes: 349 руб.

Одна из лучших ролей Рутгера Хауэра, сыгравшего слепого «самурая». Звучит странно, но первые 20 минут фильма все расставляет по своим местам. Сама картина порадует крепким драматичным сценарием, блестяще поставленными боевыми сценами с использованием холодного оружия, ненавязчивым юмором и просто забавными моментами. Трогательная концовка, приятный саундтрек и рейтинг R также в наличии.

2. Плачущий убийца

Crying Freeman, 1995

Жанр: боевик, триллер, криминал

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.9 / 6.5 Ещё один фильм в сегодняшней подборке про самураев, снятый по мотивам одноименной манги о японском гончаре, принуждённом работать наёмным убийцей. Зрителя ждут мрачный антураж, пафосные эффектные сцены, крутые парни со стволами и, конечно же, страстная любовь. Что-то сегодня выглядит смешно и нелепо, но в целом картина получилась максимально стильной. Главную роль сыграл Марк Дакаскос, который с раннего возраста занимался боевыми искусствами. В фильме он использовал приёмы карате, дзюдо, кэмпо и бразильской капоэйры. Любопытно, что на съёмках Марк Дакаскос познакомился с Джулией Кондра, на которой спустя три года женился. Любовь, которая с экрана перешла в реальную жизнь.

3. Последний бойскаут

The Last Boy Scout, 1991

Жанр: боевик, комедия

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.6 / 7.0 Этот боевик, вышедший на заре популярности своего жанра, по определению не мог быть провальным. Посудите сами, сценарий к картине написал мастер комедийного боевика Шейн Блэк , придумавший «Смертельное оружие», привычную для себя роль потрёпанного жизнью полицейского сыграл Брюс Уиллис, а режиссёром выступил Тони Скотт. Поклонникам лёгких комедийных боевиков рекомендуется однозначно. Это настоящий образец боевиков 90-х. В качестве бонуса в фильме можно увидеть ещё совсем молодую Холли Берри.

4. Птичка на проводе

Bird on a Wire, 1990

Жанр: боевик, комедия

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.5 / 7.4 Если у Брюса Уиллиса одним из знаковых комедийных боевиков (помимо «Крепкого орешка») стал «Последний бойскаут» (и «Гудзонский ястреб»), то у Мела Гибсона (помимо «Смертельного оружия») таким фильмом, несомненно, стала картина «Птичка на проводе». Великолепный дуэт взбалмошного Мела Гибсона и забавной Голди Хоун отжигает по полной, превращая этот приключенческий фильм в уморительное комедийное роуд-муви. Лёгкая, милая картина, которую приятно посмотреть даже сегодня. Удивительно, но в нашей стране фильм любят гораздо больше, чем за океаном. Отмечу, что саундтрек записал сам Ханс Циммер

5. Правдивая ложь

True Lies, 1994

Жанр: комедия, боевик

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.7 / 7.2 Спустя три года после лучшего фантастического боевика на все времена, команда Кэмерон-Шварценеггер порадовали комедийным шпионским боевиком, который даже спустя два десятка лет смотрится на ура. Продуманный сценарий про авантюрную жизнь спецагента, пытающегося спасти свой брак, безумное количество смешных диалогов и забавных моментов, а также крутой экшен легко отправляют фильм в топ комедийных боевиков всех времён. Каждый найдёт в этом фильме любимую сцену, будь то погоня за мотоциклом на лошади (!), комичный стриптиз от Джейми Ли Кертис или знаменитое танго «Мистера Олимпия».

6. Крепость

Fortress, 1990

Жанр: боевик, фантастика

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.9 / 5.9 Эффектный фантастический боевик от Стюарта Гордона режиссёра легендарного фильма ужасов «Реаниматор». Соответственно, фильм наполнен кровавыми беспощадными моментами. А как иначе, когда речь идёт о высокотехнологичной тюрьме будущего, в которую попадают герои истории? Любопытно увидеть представление создателей об антиутопичном будущем, ведь согласно сюжету события происходят в 2013 году.

7. Специалист

The Specialist, 1994

Жанр: боевик

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.8 / 5.5 Купить в iTunes: 349 руб.