Официально: сериал по «Ведьмаку» от Netflix выйдет в 2019 году

«Ведьмак» от Netflix выйдет не в 2020 году, а на год раньше. Этим утром шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич подтвердила, что приключения охотника на разного рода опасных тварей начнутся в 2019 году. На прикреплённом изображении от Netflix сообщается завязка проекта: «Ведьмак Геральт, мутировавший охотник на монстров, пытается найти своё место в мире, где люди куда злее, нежели звери». Главную роль в «Ведьмаке» исполнит Генри Кавилл , известный по роли Супермена в фильмах киновселенной DC. Всего в первом сезоне будет 8 эпизодов.