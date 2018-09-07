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Официально: сериал по «Ведьмаку» от Netflix выйдет в 2019 году
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Официально: сериал по «Ведьмаку» от Netflix выйдет в 2019 году 

Мир фантастики + ещё 2 19 часов назад
«Ведьмак» от Netflix выйдет не в 2020 году, а на год раньше. Этим утром шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич подтвердила, что приключения охотника на разного рода опасных тварей начнутся в 2019 году.
На прикреплённом изображении от Netflix сообщается завязка проекта: «Ведьмак Геральт, мутировавший охотник на монстров, пытается найти своё место в мире, где люди куда злее, нежели звери».
Главную роль в «Ведьмаке» исполнит Генри Кавилл, известный по роли Супермена в фильмах киновселенной DC. Всего в первом сезоне будет 8 эпизодов.
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