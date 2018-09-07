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Тест: сможете ли вы угадать 12 популярных романтических комедий по одному кадру?
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Тест: сможете ли вы угадать 12 популярных романтических комедий по одному кадру? 

Киноафиша 18 часов назад
Фото: Киноафиша
Уже на следующей неделе в прокат выходит «Девица» — новый фильм с Миа Васиковска и Робертом Паттинсоном в главных ролях, успешно маскирующийся то под вестерн, то под романтическую комедию — а мы предлагаем выяснить, насколько хорошо с жанром ромкомов знакомы вы. Пройдите этот тест и проверьте, сможете ли вы угадать 12 популярных романтических комедий по одному кадру?
Поехали!
«Девица» повествует о герое по имени Самуэль Алабастер, в меру нарциссичном педанте с носовыми платочками и историями про похищенную негодяями невесту Пенелопу. Самуэль не умеет пить виски и даже войти в салун не может эффектно, запутавшись в ремне от гитары. Верный соратник ковбоя — Генри, выдающий себя за миссионера-проповедника. Когда-то посреди пустыни измученный жизнью пастор отдал ему потрепанную Библию и полное обмундирование священника. Проповеди Генри слушают разве что крабы — большую часть времени пастор валяется на пляже мертвецки пьяным. Да и девушку не нужно спасать от разбойников — Пенелопа метко стреляет из двустволки, умеет пользоваться динамитом, сама кого хочешь и спасет, и пристрелит.
В российских кинотеатрах «Девица» — с 13 сентября.
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