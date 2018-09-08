Людмила Целиковская. Пять браков и борьба за счастье звезды фильма «Сердца четырех» 

Людмила Целиковская стала по-настоящему народной артисткой даже без официального звания. Девочка с лучистыми глазами, появившаяся на свет 8 сентября 1919 года, выучила ноты раньше, чем азбуку, в детстве исполняла партию Снегурочки в Большом театре, где ее отец работал дирижером. Она мечтала стать оперной певицей, но в итоге пела в кино и дома. В день рождения звезды, которая была абсолютно не похожа на звезд своей эпохи, Teleprogramma.pro вспоминает историю ее жизни. За Родину! За Целиковскую! Кадр из фильма «Антон Иванович сердится»
Целиковская стала звездой в 22 года, после главной роли в фильме «Антон Иванович сердится». Картина, которую многие чиновники считали слишком легкомысленной и сомневались, стоит ли ее выпускать, вышла на экраны в конце 1941-го. Героиня Целиковской Симочка тут же стала всенародной любимицей. Настолько, что солдаты шли в атаку со словами: «За Родину! За Сталина! За Целиковскую!» Видимо, тогда у Сталина и возникла неприязнь к актрисе. В 1944 году, когда всех ведущих актеров фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» удостоили Сталинской премии, Целиковскую, сыгравшую царицу Анастасию, обошли. Вождь собственной рукой вычеркнул ее имя из списка, заявив, что «такими царицы не бывают».
Кадр из фильма «Иван Грозный». Источник: Globallookpress.com Ее почему-то забывали, когда раздавали очередные премии и звания, но всенародной популярности это не мешало. Однажды рота солдат, увидев звезду на улице Ленинграда, подняла Людмилу Целиковскую на руки и несла несколько кварталов под аплодисменты прохожих. Зрители на ура приняли фильм «Воздушный извозчик». А затем, уже после Победы, все наконец-то увидели «Сердца четырех», в котором Целиковская снялась еще студенткой — фильм пролежал на полке почти пять лет, его сочли неподходящим для сурового военного времени.
Говорили, что у Людмилы Целиковской было редкое для поколения тех лет качество — она ничего не боялась. И поступала всегда так, как считает нужным. Этим и объяснялось то, что она попадала в число людей, обласканных властью. В поисках любви Кадр из фильма «Воздушный извозчик»
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Ирина Скобцева: как за ней закрепилась слава разлучницы и почему любовь к Бондарчуку была запретнойВ первый раз Целиковская выскочила замуж на втором курсе — за старшекурсника Юрия Алексеева-Месхиева, племянника известной актрисы Варвары Месхиевой. Студенческий брак долго не продлился — вторым мужем актрисы стал влюбленный в нее писатель Борис Войтехов. А потом в ее сердце вспыхнуло чувство к коллеге, знаменитому Михаилу Жарову. Актер, который был старше 23-летней Целиковской почти на двадцать лет и тоже имел семью, стал ее партнером по съемкам в «Воздушном извозчике». Развод дался обоим нелегко — Войтехов сыпал угрозами, даже пытался обратиться в ЦК, 42-летний Жаров и вовсе на полтора месяца загремел в больницу, как говорили, из-за сердечных переживаний.
Два своих первых замужества Целиковская будет называть потом «ошибками молодости», а про брак с Жаровым вспоминать, что актер очень любил ее. Супруга сыграла главную роль в первом его фильме как режиссера, «Беспокойное хозяйство», в очередной раз закрепив свой статус звезды. Но говорили, что со временем этот брак, продлившийся пять лет, изжил себя, к тому же Людмила, возраст которой уже приближался к тридцати, очень хотела стать матерью, однако с ребенком у них с мужем все не получалось.
А потом Рубен Симонов, режиссер театра имени Вахтангова, в котором она играла, познакомил актрису со своим другом — красавцем-архитектором Каро Алабяном, главным архитектором столицы. По легенде, уже в момент первой встречи тот сообщил Целиковской, что она будет его женой. В радости и горе Людмила Целиковская в молодости. Источник: Globallookpress.com Они поженились в 1948-м, а через год у Алабяна и Целиковской родился сын Саша. Его актриса назовет потом «главным мужчиной» в своей жизни, а про Каро Семеновича будет говорить, что любила его больше всех. Уже через год после замужества Алабян, впавший в немилость и лишившийся не только статуса с должностью, но и большинства друзей и жилплощади, окажется под угрозой ареста и будет просить у молодой жены прощения. Говорить, что если бы он знал, как все повернется в его жизни, ни за что бы не стал подвергать ее опасности.
Целиковская все стоически перенесет — с улыбкой. Также будет напевать по утрам. После смерти Сталина в их жизни все наладится, они смогут вернуться в Москву, у них снова появится квартира. Но тут на семью свалится новое испытание — у Саши врачи обнаружат полиомелит.
За жизнь сына Людмила Целиковская боролась год, не отходила от него ни на минуту, перестала играть в кино и театре. К счастью, у мальчика оказалась та форма болезни, которая поддается лечению. Актриса выходила Сашу. А потом — новая беда, у ее мужа обнаружили рак легких. Спасти его у Целиковской не получилось. Не душечка, а «Полковник» Юрий Любимов и Людмила Целиковская на встрече с военными. Источник: Globallookpress.com больше по теме
Пять российских актрис, сходивших замуж по пять и более разПосле смерти Каро Алабяна, скончавшегося в 1959-м, Людмилу Целиковскую очень поддержал ее коллега по театру Юрий Любимов. В 1960-м они начали жить вместе. Многие считали, что отчасти именно связи Целиковской помогли режиссеру открыть знаменитый Театр на Таганке. Сама Людмила Васильевна, к тому моменту практически переставшая сниматься в кино, отдавала новому детищу Любимова все свое свободное время, писала «болванки» для постановок, наставляла молодых актеров, если требовалось — поднимала свои связи. Она вкладывала в театр всю свою душу и энергию. Говорили, что именно из-за близких отношений с опальным режиссером Целиковскую перестали снимать в кино и постоянно вычеркивали из списков на предоставление звания Народный артист.
Они прожили в гражданском браке почти 20 лет и расстались после того, как у Любимова в конце 70-х начался роман с венгерской переводчицей Каталиной Конц, ставшей впоследствии его женой. Разошлись мирно, без скандалов и комментариев. «Чтобы жить с гением, нужно быть чеховской душечкой», — лишь однажды сказала Людмила Васильевна. А в театре ее, к слову, звали «Генералом».
Кадр из фильма «Репетитор». Последняя роль Целиковской в кино, 1987 г.
Несмотря на то, что 60-летняя актриса по-прежнему пользовалась успехом у мужчин, замуж она больше не вышла. Посвятила себя семье, внуку, которого в честь деда назвали Каро. Пока тяжело не заболела, играла в театре. На похороны Людмилы Целиковской, скончавшейся в июле 1992 года от рака, Любимов не пришел. Мог бы прислать телеграмму, но не прислал. Почему? На этот вопрос вряд ли кто-то ответит. Но многие тогда сочли, что это как-то не по-людски.