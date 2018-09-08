Людмила Целиковская. Пять браков и борьба за счастье звезды фильма «Сердца четырех»

Людмила Целиковская стала по-настоящему народной артисткой даже без официального звания. Девочка с лучистыми глазами, появившаяся на свет 8 сентября 1919 года, выучила ноты раньше, чем азбуку, в детстве исполняла партию Снегурочки в Большом театре, где ее отец работал дирижером. Она мечтала стать оперной певицей, но в итоге пела в кино и дома. В день рождения звезды, которая была абсолютно не похожа на звезд своей эпохи, Teleprogramma.pro вспоминает историю ее жизни. За Родину! За Целиковскую! Кадр из фильма «Антон Иванович сердится»

Целиковская стала звездой в 22 года, после главной роли в фильме «Антон Иванович сердится». Картина, которую многие чиновники считали слишком легкомысленной и сомневались, стоит ли ее выпускать, вышла на экраны в конце 1941-го. Героиня Целиковской Симочка тут же стала всенародной любимицей. Настолько, что солдаты шли в атаку со словами: «За Родину! За Сталина! За Целиковскую!» Видимо, тогда у Сталина и возникла неприязнь к актрисе. В 1944 году, когда всех ведущих актеров фильма Сергея Эйзенштейна Иван Грозный » удостоили Сталинской премии, Целиковскую, сыгравшую царицу Анастасию, обошли. Вождь собственной рукой вычеркнул ее имя из списка, заявив, что «такими царицы не бывают».

Кадр из фильма «Иван Грозный». Источник: Globallookpress.com Ее почему-то забывали, когда раздавали очередные премии и звания, но всенародной популярности это не мешало. Однажды рота солдат, увидев звезду на улице Ленинграда, подняла Людмилу Целиковскую на руки и несла несколько кварталов под аплодисменты прохожих. Зрители на ура приняли фильм «Воздушный извозчик». А затем, уже после Победы, все наконец-то увидели «Сердца четырех», в котором Целиковская снялась еще студенткой — фильм пролежал на полке почти пять лет, его сочли неподходящим для сурового военного времени.

Говорили, что у Людмилы Целиковской было редкое для поколения тех лет качество — она ничего не боялась. И поступала всегда так, как считает нужным. Этим и объяснялось то, что она попадала в число людей, обласканных властью. В поисках любви Кадр из фильма «Воздушный извозчик»

больше по теме

Ирина Скобцева : как за ней закрепилась слава разлучницы и почему любовь к Бондарчуку была запретнойВ первый раз Целиковская выскочила замуж на втором курсе — за старшекурсника Юрия Алексеева-Месхиева, племянника известной актрисы Варвары Месхиевой. Студенческий брак долго не продлился — вторым мужем актрисы стал влюбленный в нее писатель Борис Войтехов. А потом в ее сердце вспыхнуло чувство к коллеге, знаменитому Михаилу Жарову . Актер, который был старше 23-летней Целиковской почти на двадцать лет и тоже имел семью, стал ее партнером по съемкам в «Воздушном извозчике». Развод дался обоим нелегко — Войтехов сыпал угрозами, даже пытался обратиться в ЦК, 42-летний Жаров и вовсе на полтора месяца загремел в больницу, как говорили, из-за сердечных переживаний.

Два своих первых замужества Целиковская будет называть потом «ошибками молодости», а про брак с Жаровым вспоминать, что актер очень любил ее. Супруга сыграла главную роль в первом его фильме как режиссера, «Беспокойное хозяйство», в очередной раз закрепив свой статус звезды. Но говорили, что со временем этот брак, продлившийся пять лет, изжил себя, к тому же Людмила, возраст которой уже приближался к тридцати, очень хотела стать матерью, однако с ребенком у них с мужем все не получалось.

А потом Рубен Симонов , режиссер театра имени Вахтангова, в котором она играла, познакомил актрису со своим другом — красавцем-архитектором Каро Алабяном , главным архитектором столицы. По легенде, уже в момент первой встречи тот сообщил Целиковской, что она будет его женой. В радости и горе Людмила Целиковская в молодости. Источник: Globallookpress.com Они поженились в 1948-м, а через год у Алабяна и Целиковской родился сын Саша. Его актриса назовет потом «главным мужчиной» в своей жизни, а про Каро Семеновича будет говорить, что любила его больше всех. Уже через год после замужества Алабян, впавший в немилость и лишившийся не только статуса с должностью, но и большинства друзей и жилплощади, окажется под угрозой ареста и будет просить у молодой жены прощения. Говорить, что если бы он знал, как все повернется в его жизни, ни за что бы не стал подвергать ее опасности.

Целиковская все стоически перенесет — с улыбкой. Также будет напевать по утрам. После смерти Сталина в их жизни все наладится, они смогут вернуться в Москву, у них снова появится квартира. Но тут на семью свалится новое испытание — у Саши врачи обнаружат полиомелит.

За жизнь сына Людмила Целиковская боролась год, не отходила от него ни на минуту, перестала играть в кино и театре. К счастью, у мальчика оказалась та форма болезни, которая поддается лечению. Актриса выходила Сашу. А потом — новая беда, у ее мужа обнаружили рак легких. Спасти его у Целиковской не получилось. Не душечка, а «Полковник» Юрий Любимов и Людмила Целиковская на встрече с военными. Источник: Globallookpress.com больше по теме

Пять российских актрис, сходивших замуж по пять и более разПосле смерти Каро Алабяна, скончавшегося в 1959-м, Людмилу Целиковскую очень поддержал ее коллега по театру Юрий Любимов. В 1960-м они начали жить вместе. Многие считали, что отчасти именно связи Целиковской помогли режиссеру открыть знаменитый Театр на Таганке. Сама Людмила Васильевна, к тому моменту практически переставшая сниматься в кино, отдавала новому детищу Любимова все свое свободное время, писала «болванки» для постановок, наставляла молодых актеров, если требовалось — поднимала свои связи. Она вкладывала в театр всю свою душу и энергию. Говорили, что именно из-за близких отношений с опальным режиссером Целиковскую перестали снимать в кино и постоянно вычеркивали из списков на предоставление звания Народный артист.

Они прожили в гражданском браке почти 20 лет и расстались после того, как у Любимова в конце 70-х начался роман с венгерской переводчицей Каталиной Конц, ставшей впоследствии его женой. Разошлись мирно, без скандалов и комментариев. «Чтобы жить с гением, нужно быть чеховской душечкой», — лишь однажды сказала Людмила Васильевна. А в театре ее, к слову, звали «Генералом».

Кадр из фильма «Репетитор». Последняя роль Целиковской в кино, 1987 г.

Несмотря на то, что 60-летняя актриса по-прежнему пользовалась успехом у мужчин, замуж она больше не вышла. Посвятила себя семье, внуку, которого в честь деда назвали Каро. Пока тяжело не заболела, играла в театре. На похороны Людмилы Целиковской, скончавшейся в июле 1992 года от рака, Любимов не пришел. Мог бы прислать телеграмму, но не прислал. Почему? На этот вопрос вряд ли кто-то ответит. Но многие тогда сочли, что это как-то не по-людски.