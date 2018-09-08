Алексей Макаров и Петр Буслов выберут лучшие короткометражки омского «Движения»

Кинофестиваль «Движение» объявил учвстников и членов жюри. Речь идёт о программах короткометражного и документального кино. Оргкомитет Шестого Национального кинофестиваля дебютов «Движение» назвал участников кинофестиваля в этом году. Ранее "Омск Здесь" сообщал, что он пройдёт в Омске с 26 по 30 сентября. Его площадками станут Омский драматический театр и городские кинотеатры. Ожидается также эксклюзивная программа премьерных показов специальных эфирных пилотов самых ожидаемых российских телесериалов.

Накануне стали известны имена тех, кто будет участников и жюри конкурсных программ «Движение. Начало» (короткометражные фильмы) и «Движение. Жизнь» (неигровое кино). Обе программы включают по восемь кинолент.