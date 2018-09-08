Алексей Макаров и Петр Буслов выберут лучшие короткометражки омского «Движения» 

Кинофестиваль «Движение» объявил учвстников и членов жюри. Речь идёт о программах короткометражного и документального кино. Оргкомитет Шестого Национального кинофестиваля дебютов «Движение» назвал участников кинофестиваля в этом году. Ранее "Омск Здесь" сообщал, что он пройдёт в Омске с 26 по 30 сентября. Его площадками станут Омский драматический театр и городские кинотеатры. Ожидается также эксклюзивная программа премьерных показов специальных эфирных пилотов самых ожидаемых российских телесериалов.
Накануне стали известны имена тех, кто будет участников и жюри конкурсных программ «Движение. Начало» (короткометражные фильмы) и «Движение. Жизнь» (неигровое кино). Обе программы включают по восемь кинолент.
В программе короткометражных фильмов в этом году будут представлены: хоррор «Муза» от режиссёра Александра Ханта; «Яна — это Аня наоборот» — режиссёрский дебют актрисы Яны Гладких; дебют ещё одной актрисы Динары Друкаровой «Моя веточка тоненькая»; дипломная работа выпускницы Мастерской Хотиненко-Финна-Фенченко «Высших курсов сценаристов и режиссёров» Елены Бородач «Пасьянс»; лента Евгения Милых «Ночь»; фильм выпускника ВГИКа Артёма Фирсанова «Первая смерть»; дебют актёра «Гоголь-центра» Евгения Сангаджиева «Гармония» и лента режиссёра и драматурга Антона Бильжо «Стиральная машина».
В жюри этой программы войдут актёры Алексей Макаров и Юлия Александрова, продюсеры Сергей Яхонтов и Екатерина Кононенко. Председателем станет сценарист и режиссёр Петр Буслов.
В конкурсе неигрового кино следующие работы: фильм режиссёра Андрея Сильверстова «Облако Волгоград», мокьюментари «Страх внизу живота» участницы европейских кинофестивалей Ольги Столповской; лента актёра, оператора и режиссёра Дмитрия Кубасова «Вертолет»; фильм Артёма Фирсанова «Красный день»; работа студентки Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова — Елены Мургановой «Инженер Федорович»; «Игра в классики» Дарьи Демура; фильм-диалоги «Избранники» Анастасии Голуб; «Каникулы» Марианны Сергеевой.
Жюри программы «Движение. Жизнь» возглавит режиссёр, сценарист и продюсер Павел Бардин. Также оценивать работы с ним будут журналист Филипп Дзядко, режиссёр Геогрий Молодцов, актриса Анна Слю и актёр Владимир Мишуков.
Президентом смотра является актёр, режиссёр и сценарист Артем Михалков, генеральным продюсером — Полина Зуева, программным директором — Стас Тыркин.