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Снова в сборе: Криса Эванса, Пола Радда и Скарлетт Йоханссон сфотографировали на досъемках «Мстителей 4»
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Снова в сборе: Криса Эванса, Пола Радда и Скарлетт Йоханссон сфотографировали на досъемках «Мстителей 4» 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Пока поклонники «Мстителей» ждут хоть каких-то новостей и анонсов о будущем киновселенной Marvel, в Атланте эти самые Мстители собрались на досъемки грядущего блокбастера «Мстители 4» — и даже внешний их вид уже стал небольшим спойлером.
На съемочной площадке в Атланте, где традиционно снимаются фильмы Marvel, сфотографировали Криса Эванса, Пола Радда и Скарлетт Йоханссон. И если Пол Радд был обычным жизнерадостным собой и никаких вопросов не вызывал, то вот Крис и Скарлетт отметились интригующими изменениями во внешности — внимательные поклонники Marvel уже отметили, что прически у Криса и Скарлетт (которую сфотографировали только за стеклом, но длинные рыжие волосы вполне узнаваемы даже издалека) — времен первых «Мстителей».
Вместе со звездной троицей в досъемках принимает участие Джереми Реннер, который в своем Instagram выложил фото в образе Хоукая с соответствующей стрижкой-«ирокезом». А инсайдеры тем временем сообщают, что на съемках заметили еще одного актера — Джона Слэттери, который в нескольких фильмах Marvel сыграл отца Тони Старка — Говарда.
«Мстители 4» появятся в кинотеатрах 2 мая 2019, пока же оцениваем фото со съемочной площадки:
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