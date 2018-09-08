Снова в сборе: Криса Эванса, Пола Радда и Скарлетт Йоханссон сфотографировали на досъемках «Мстителей 4»

Пока поклонники «Мстителей» ждут хоть каких-то новостей и анонсов о будущем киновселенной Marvel, в Атланте эти самые Мстители собрались на досъемки грядущего блокбастера «Мстители 4» — и даже внешний их вид уже стал небольшим спойлером.

Пола Радда и На съемочной площадке в Атланте, где традиционно снимаются фильмы Marvel, сфотографировали Криса Эванса Скарлетт Йоханссон . И если Пол Радд был обычным жизнерадостным собой и никаких вопросов не вызывал, то вот Крис и Скарлетт отметились интригующими изменениями во внешности — внимательные поклонники Marvel уже отметили, что прически у Криса и Скарлетт (которую сфотографировали только за стеклом, но длинные рыжие волосы вполне узнаваемы даже издалека) — времен первых «Мстителей».

Вместе со звездной троицей в досъемках принимает участие Джереми Реннер , который в своем Instagram выложил фото в образе Хоукая с соответствующей стрижкой-«ирокезом». А инсайдеры тем временем сообщают, что на съемках заметили еще одного актера — Джона Слэттери, который в нескольких фильмах Marvel сыграл отца Тони Старка — Говарда.

«Мстители 4» появятся в кинотеатрах 2 мая 2019, пока же оцениваем фото со съемочной площадки: