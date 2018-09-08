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Зрители замерли. В Ярославле показали фильм о погибшем хоккеисте «Локомотива» Иване Ткаченко
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Зрители замерли. В Ярославле показали фильм о погибшем хоккеисте «Локомотива» Иване Ткаченко 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Иван Ткаченко был всеобщим любимцем
Вчера в Ярославле, в день памяти разбившейся команды «Локомотив», прошел закрытый показ фильма о Иване Ткаченко — погибшем игроке команды.
Зал был практически забит. На премьеру картины «Капитан Немо» пришли близкие хоккеиста, первый его тренер, игроки старого состава «Локомотива» и бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын. Через пятнадцати минут после начала фильма сзади уже кто-то шмыгал носом. После полуторачасового просмотра в зале воцарилась пятисекундная тишина. Зрители не плакали. Замерли. — Впечатления очень тяжелые. Фильм тяжелый. У меня даже заболела голова. Очень жалко людей…Как можно верить в какую-то судьбу, когда разом погибает столько молодых, талантливых, добрых и открытых людей? И ты невольно начинаешь думать, что такое может произойти с каждым…У меня нет слов. — поделилась своими впечатлениями зрительница Полина Козлова. — Мне фильм понравился. Рассказали удачно и компактно. Конечно, я знаю, там материала больше, но мы потом сделаем полную версию. Получится на две серии по два часа. — рассказал отец Ивана Ткаченко Леонид Владимирович.
На премьеры была и режиссёр картины.
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— Мы были знакомы с Иваном с 2008 года. Я очень хочу, чтобы больше людей узнали о Ване. Для этого и снимался фильм. — сказала Елена Михеева.
После проката фильма Елена Михеева и Леонид Ткаченко намерены показать его по федеральному телевидению.
В прокате киноклуба «Нефть» фильм Капитан Немо будет идти до 12 сентября.
Авиакатастрофа случилась в Ярославле 7 сентября 2011 года. На взлёте из Туновшны упал и разбился самолёт с хоккейной командой «Локомотив» на борту. Выжил только один человек. Сразу после трагедии стало известно — игрок Локомотива иван Ткаченко несколько лет занимался благотворительностью, скрывая свое имя. Он переводил миллионы рублей на лечение больных детей.
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