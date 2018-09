Кино по субботам #191

Для наших читателей вопрос «Что посмотреть?» теряет всякую актуальность. Вот уже больше трех лет мы отвечаем на него каждую субботу. Причем пятью разными способами. Поэтому, если не знаешь, что посмотреть на этих выходных, то вот тебе очередные ответы.

1. «Хозяева ночи» (We Own the Night), 2007

Криминальные драмы, номинированные на «Золотую пальмовую ветвь» Канского кинофестиваля, встретишь не часто. Вспоминается, конечно, тарантиновский «Криминальное чтиво», но там эксперты всего мира в первую очередь оценили новаторский подход автора в драматургии. Другое дело такие фильмы, как «Хозяева ночи». Казалось бы, Марк Уолберг в роли полицейского, Роберт Дювалл в роли его отца; хорошие копы борются с плохими русскими гангстерами — что может быть прозаичней? Но выходец с русских кварталов, автор картины, Джеймс Грэй рассуждает на эту тему с интонацией знающего человека. Славянские бандиты у него не ходят в шапках ушанках с бутылкой водки в руке, напевая «Ах, Самара-городок…». И даже присутствие Олега Тактарова (ответственного за амплуа русского бандита в половине голливудских фильмов) не делает этот мир карикатурным. Тем не менее образы полицейских в этом фильме подверглись некоторым хрестоматийным штампам. Герой Уолберга, например, за свою принципиальность словил пулю в голову от тех самых русских бандитов. Поэтому его брат, которого играет Хоакин Феникс , меняет шелковый костюм пижонистого кутилы на кошерный наряд офицера полиции. И теперь, рискуя собственной жизнью, он должен внедриться в логово мафии, чтобы помочь своему брату. Но подобную схематичность фабулы нельзя назвать недостатком фильма. Ведь «Хозяева ночи» лишь на поверхности является боевиком про бандитов и копов. А по сути — это откровения Джеймса Грея , который за ширмой криминальных разборок рассуждает о важности семейных связей, особенно при наличии внешнего врага. Ему, как потомственному эмигранту, эта тема донельзя близка.

2. «Правдивая ложь» (True Lies), 1994

Это, пожалуй, наименее известный фильм Джеймса Кэмерона . Для человека, который подарил миру «Терминатора», «Титаник» и «Аватар», данная картина кажется халтуркой, которую он снял, потому что у него появилось свободное «окно» в рабочем графике. На самом деле «окна» эти у Кэмерона очень даже большие. Например, «Правдивую ложь» он снял спустя три года после своего предыдущего фильма — «Терминатор 2: Судный день». С тех пор прошло еще три года, прежде чем появился «Титаник». А затем и вовсе наступило 12-летнее затишье перед денежной бурей под названием «Аватар». Поэтому совершенно очевидно, что старина Кэмерон брать паузы любит. А учитывая, в какие фильмы они потом выливаются, за это его вряд ли кто-нибудь может упрекнуть. Но то, что является ерундой для гения, для остальных — хорошее кино. Оставшись в густой тени других работ Кэмерона, «Правдивая ложь» не вполне заслуживает подобной участи. Это, конечно, не «Терминатор», но в сравнении с другими фильмами Шварценеггера, он смотрится очень неплохо. «Правдивая ложь» — классический боевик с бодрым экшеном, карикатурными террористами и толикой старого голливудского юмора. В прокате он собрал чуть меньше 400 млн долларов. По кэмероновским меркам — это нищебродство. Но удивительного ничего нет. Боевики со Шварценеггером в те времена появлялись гораздо чаще, чем космическая фантастика про инопланетян с синей кожей.

3. «Мечта Кассандры» (Cassandra's Dream), 2007

Еще один фильм, представляющий собой жанровое ассорти из триллера, драмы и боевика. Но все эти жанры в «Мечте Кассандры» нанизаны на авторский стиль Вуди Аллена. И хоть на афишах могут писать все, что угодно; почерк Аллена можно узнать в любом фильме, пусть это будут даже ужасы. Кстати, интересно, как бы выглядел ужастик от Вуди Аллена? Наверняка по сюжету Скарлетт Йохансон , прогуливаясь в одиночку по темному замку, внезапно обнаружила (о ужас!), что больше не нравится мужчинам. Но это все наши фантазии. Поговорим о самой «Мечте Кассандры». Этот фильм, может, и не самый известный в фильмографии Аллена, но у него их так много, что среди них легко затеряться даже очень неплохим лентам. И если не брать в расчет весь профессиональный бэграунд Вуди Аллена, на «Мечту Кассандры» все равно стоит обратить внимание хотя бы из-за актерского состава. Юэн МакГрегор и Колин Фаррелл играют двух братьев, которые остро нуждаются в деньгах. Причины у них разные, но обе одинаково весомые: один крупно проигрался в карты, а другой влюбился в девушку, которая требует немалых расходов. Тогда их богатый дядя предлагает им свою помощь, но взамен просит выполнить одну услугу. И все бы ничего, но услуга эта заключается в убийстве человека. И моральная дилемма, с которой сталкиваются братья, подвергается жесткому испытанию перед перспективой разрешить свои проблем.

4. «Союзники» (Allied), 2016

«Союзники» — шпионская драма Роберта Земекиса о Второй мировой войне по сценарию Стивена Найта Брэдом Питтом и Марион Котийяр в главных ролях. И не смотря на всю привлекательность этих имен, это далеко не единственный аргумент, чтобы посмотреть данный фильм. «Союзники» в качестве военной истории хорош ровно в той же степени, что и в качестве мелодрамы. Находясь на стыке двух этих жанров, он противопоставляет личную трагедию общественной. Там, где допускается вражеская смерть, смерть близкого человека по-прежнему остается трагичной. Любовь на фоне войны — метафора не новая, но все еще действенная. К тому же война добавляет драматизма любой истории, и «Союзники», которые начинаются как шпионский триллер, а затем превращаются в любовную трагедию, исключением не является. Земекис как всегда хорош: сцены перестрелок в фильме подтверждают его статус большого мастера. Брэд Питт снова убивает нацистов и снова делает это искренне (видимо, в «Бесславных ублюдках» и «Ярости» не всех еще убил). Синтез положительных составляющих делает «Союзников» хорошим фильмов в самом традиционном понимании этого слова. А с этим, в последнее время, у Голливуда явные проблемы.

5. «Шесть дней, семь ночей» (Six Days Seven Nights), 1998