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«Парень из Голливуда» покоряет Россию
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«Парень из Голливуда» покоряет Россию 

Рамблер 18 часов назад
В Смоленске завершился XI Всероссийский кинофестиваль «Золотой Феникс».
Зрителям была представлена интересная программа из 23 игровых фильмов, но один из них вызвал особые симпатии публики, — настоящие овации долго звучали после премьеры картины "Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика". Так называется новая российская комедия, которая 1 ноября выйдет в широкий прокат. Очевидно, зрители соскучились по стилю лёгких, светлых комедий, заряжающих положительной энергией, — именно таким и является этот фильм.
После показа выстроилась очередь, чтобы взять автограф, пожать руку и даже просто «подержаться на удачу» за актера, сыгравшего главного героя, — Веню Везунчика. Это неудивительно — ведь девиз фильма «Никто не застрахован от успеха!» и история Везунчика, попавшего на крючок циничных мошенников, но с лёгкостью выпутывающегося из сложнейших ситуаций, вызывают у кинозрителей самые яркие позитивные эмоции.
Герой Везунчик похож на мультяшного персонажа: его манеры и молниеносность реакций напоминают Вуди-Вудпеккера, Мики-Мауса, ослика из "Шрека", Джима Керри, Эдди Мэрфи, Джеки Чана — кого угодно, только не унылого русского артиста с его вечным желанием работать на "нуле" даже в комедиях.
кадр из фильма "Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика"
Поэтому у Везунчика есть все шансы превратиться в кинобренд. С продюсерами фильма уже ведутся переговоры о выпуске игры с этим персонажем.
Режиссёр и исполнитель главной роли Вени Везунчика Роман Светлов не ожидал подобной реакции. Это его дебют в полнометражном кино. Также в картине снялись известные и любимые зрителями актеры Станислав Дужников, Анатолий Белый, Екатерина Вуличенко, Екатерина Волкова, Ольга Калашникова, Денис Матросов и многие другие. Оригинальную музыку к фильму сочинил молодой композитор Василий Уриевский, участвовавший в 5-ом сезоне шоу «Голос».
В дни осенних каникул будет особенно приятно посмотреть всей семьёй такую зажигательную и солнечную комедию, — веселые приключения Везунчика не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.
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