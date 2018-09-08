«Терминал» не прогорел, а российские дебютанты не дотянули

Их картины вызвали бурную реакцию как среди критиков, так и среди почитателей их актерского таланта. Кто-то принял, кто-то категорически отверг режиссерские дебюты знаменитых артистов. Между прочим, в Смоленске только что завершился фестиваль «Золотой Феникс», в котором участвовали фильмы исключительно режиссеров с актерским опытом. Победили картины «Салют» Клима Шипенко , «Собибор» Константина Хабенского, «Осколки» Алисы Хазановой

На Западе популярные люди — актеры, певцы — тоже пробуют силы в качестве режиссеров. Как правило, свои фильмы они продюсируют сами. И снимают их не ради эксперимента, а чтобы выразить то, что не могут сделать в качестве актеров или певцов. Там критика — безжалостна, особенно к «звездам», и одна ошибка ставит крест на дальнейшей карьере в новом жанре.

Но известный перуанский и латиноамериканский певец Кристиан Мейер со своим дебютным фильмом «Терминал» не прогорел. Напротив, завоевал множество наград на международных фестивалях. Для своего ответственного дебюта он выбрал оператора-постановщика из России Константина Фролова — русская операторская школа по-прежнему ценится во всем мире.

За основу картины, особенно в плане изображения, взят парадокс романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Весь фильм — это разговор двух мужчин, очень похожих друг на друга чертами, типажом, харизмой, — молодого и пожилого. Лука (Стефано Мейер) настолько красив, горяч, горд, что сразу понимаешь — за ним идет «охота». К нему, в пустой бар, расположенный в терминале аэропорта или вокзала, подходит его безобразный «двойник», напоминающий истинный «портрет Дориана Грея » — портрет его души. Камера Константина Фролова показывает все его морщины, давая понять, что за каждой — грех, преступление, сделка с нечистой силой.

Пожилой господин, со следами былой красоты, предлагает Луке, у которого якобы рак легких, сделку — стать киллером за большой чемодан долларов.

Фильм «Терминал» построен на сочетаниях двух цветов — зеленого и красного. В баре — красные кожаные диваны, на которые садятся люди, чтобы поесть, набраться сил и что-то решить перед дальнейшей дорогой. А сам терминал — зеленый, как деньги, как листва, как молодость. Одежда героев цвета земли — грязно-зеленая. Красный и зеленый находятся в таком же равном пропорциональном соотношении, как и два героя.

Молодой красавец с вызовом в глазах выслушивает заманчивые предложения старика. Во время разговора он покашливает. Когда собеседнику не удается подкупить юношу пачкой долларов, он приносит большой чемодан, за который нужно убить человека. Соблазнитель произносит речь о том, что «у кого нет в запасе времени, а его у больного юноши — нет, тот раб». Ибо сегодня самый большой дефицит — время. У старика-соблазнителя — целая вечность, как у падшего ангела Дориана Грея — бессмертие взамен за верную службу дьяволу…А у прекрасного юноши — одна жизнь, и то под большой угрозой.

Режиссер и его команда показывают процесс чудовищной сделки — с невероятной по психологизму точностью. Повторяю, герои только разговаривают — юноша сдержан в своих жестах, старик пускает в ход все свое красноречие, чтобы добиться цели…Одно неверное движение камеры — и провал. Но фильм «Терминал», как роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», совершенен. Когда писателя обвиняли в безнравственности его творения, он отвечал: «Да, в произведении полно яда, но оно совершенно, а совершенство — это цель, которую мы, художники, стремимся достигнуть».

Фильм Кристиана Мейера «Терминал» — совершенная картина в жанре короткого метра. В ней все продумано, все выстрадано, все выписано — как в гениальном портртее Дориана Грея. Что немаловажно, фильм о силе духа человека, который не только не поддается на искушения деньгами, но и наказывает преступника, разоблачая его и сажая за решетку.

Хотелось бы нашим режиссерам-звездам пожелать того, чтобы также добивались в своих картинах совершенства. К сожалению, при всех достоинствах фильмов «Собибор», «Салют», «Осколки» в них много недостатков… Режиссеры — непрофессионалы, кто-то из них и вовсе переложил всю работу на вторых режиссеров, актеров подбирали продюсеры и так далее…Знаменитости считают, что зрители их так любят, что простят им огрехи. Конечно, простят, только все равно необходимо стремиться к совершенству в кино, к которому приходит только тот, кто не идет на компромиссы и берет на себя полную ответственность за свой фильм.