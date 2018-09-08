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В Ноябрьске пройдёт Фестиваль научного кино
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В Ноябрьске пройдёт Фестиваль научного кино 

Noyabrsk24.ru 18 часов назад
Фото: Noyabrsk24.ru
В Ноябрьске с 14 по 16 сентября пройдет Фестиваль актуального научного кино ФАНК. Жителей города ждут всемирно известные фильмы о науке и технологиях. В каталог программы вошли картины «АльфаГо» о противостоянии человеческого интеллекта и компьютера и «Музыка ненужных вещей», которая рассказывает о молодых латиноамериканцах, которые делают музыкальные инструменты из отходов. После каждого показа пройдет открытое обсуждение фильмов с экспертами — учеными, исследователями и журналистами. Зрителей также приглашают на «Открытую лабораторную», где они смогут проверить свои знания из школьного курса естественных наук, и на Science Slam — научно-популярное стендап-шоу и соревнования ученых. Помимо этого, на фестивале будет представлена новейшая технология VR-кино.
На фестивале с наукой познакомят и маленьких ноябрьцев. Для них подготовили детскую программу — показ фильма «Земля: Один потрясающий день» о жизни животных в африканской саванне, на безлюдных островах в Тихом океане, в лесах Азии и на морском дне. Для юных зрителей также будут работать мастерская 3D рисунка, лаборатория инженера, малыши смогут поиграть с кинетическим песком и приборами виртуальной реальности. Все мероприятия фестиваля бесплатны.
На кинопоказы и лекции необходима регистрация — https://csff.timepad.ru/event/799930/
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