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Стала известна дата начала съемок «Форсажа»
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Стала известна дата начала съемок «Форсажа» 

Рамблер 17 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Форсаж 7"
Любимая зрителем лента "Форсаж" скоро снова окажется на экранах. Стало известна точная дата старта съемок проекта.
Режиссером новой части культового блокбастера остается Джастин Лин, который уже работал в картине, сняв четыре части франшизы.
Над сценарием работает Дэниэл Кэйси.
Авторы сообщили о том, что работа на съемочной площадке начнется 20 апреля 2019 года, а выход в прокат запланирован на 9 апреля 2020 года.
Отметим, что в намеченное время для съемок нового "Форсажа" один из актеров фильма — Дуэйн Джонсон — будет занят в еще одном проекте, поэтому, можно предположить, что присутствие актера в новой части будет минимальным.
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