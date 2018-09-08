Стала известна дата начала съемок «Форсажа»

Любимая зрителем лента "Форсаж" скоро снова окажется на экранах. Стало известна точная дата старта съемок проекта.

Режиссером новой части культового блокбастера остается Джастин Лин , который уже работал в картине, сняв четыре части франшизы.

Авторы сообщили о том, что работа на съемочной площадке начнется 20 апреля 2019 года, а выход в прокат запланирован на 9 апреля 2020 года.