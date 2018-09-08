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Джулия Робертс и Натали Портман на кинофестивале в Торонто
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Джулия Робертс и Натали Портман на кинофестивале в Торонто 

Harper’s Bazaar 14 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
На днях в канадском Торонто стартовал 43-й международный кинофестиваль. На третий день показов на красную дорожку вышла 50-летняя Джулия Робертс перед премьерой сериала «Возвращение домой», в котором она сыграла главную роль. Актриса, как обычно, порадовала поклонников и фотографов сияющей улыбкой и в целом выглядела роскошно: она выбрала строгий костюм из черных облегающих брюк и белого жакета, по спинке которого спадала короткая мантия. Элегантным розовым платьем в пол похвасталась и Натали Портман, которая накануне также представляла фильм с собой в главной роли — мюзикл «Голос люкс». Российская премьра музыкальной кинокартины намечена на март 2019 года.
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