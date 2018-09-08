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Том Йорк получил приз Венецианского кинофестиваля за лучшую песню
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Том Йорк получил приз Венецианского кинофестиваля за лучшую песню 

Газета.Ru + ещё 2 11 часов назад
Лидер группы Radiohead Том Йорк стал лауреатом Венецианского кинофестиваля. Приз Soundtrack Stars Award известный музыкант получил за лучшую оригинальную песню к итальянскому фильму «Суспирия», передает телеканал «360».
Приз за лучший саундтрек получил техномузыкант Саша Ринг, выступающий под псевдонимом Apparat. Он написал основную музыку к фильму Джакомо Леопарди «Революция на Капри», который уже назвали лучшим итальянским фильмом фестиваля.
Россию в Венеции представляет только один фильм «Человек, который всех удивил». Работа режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова уже получила положительные отзывы критиков. Ее представили публике в рамках программы «Горизонты».
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