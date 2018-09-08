Том Йорк получил приз Венецианского кинофестиваля за лучшую песню

Лидер группы Radiohead Том Йорк стал лауреатом Венецианского кинофестиваля. Приз Soundtrack Stars Award известный музыкант получил за лучшую оригинальную песню к итальянскому фильму «Суспирия», передает телеканал «360».

Приз за лучший саундтрек получил техномузыкант Саша Ринг, выступающий под псевдонимом Apparat. Он написал основную музыку к фильму Джакомо Леопарди «Революция на Капри», который уже назвали лучшим итальянским фильмом фестиваля.