Том Йорк получил приз Венецианского кинофестиваля за лучшую песню 

Лидер группы Radiohead Том Йорк стал лауреатом Венецианского кинофестиваля. Приз Soundtrack Stars Award известный музыкант получил за лучшую оригинальную песню к итальянскому фильму «Суспирия», передает телеканал «360».
Приз за лучший саундтрек получил техномузыкант Саша Ринг, выступающий под псевдонимом Apparat. Он написал основную музыку к фильму Джакомо Леопарди «Революция на Капри», который уже назвали лучшим итальянским фильмом фестиваля.
Россию в Венеции представляет только один фильм «Человек, который всех удивил». Работа режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова уже получила положительные отзывы критиков. Ее представили публике в рамках программы «Горизонты».