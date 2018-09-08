Тэрон Эджертон — новый Робин Гуд, британец и шпион

Один из исполнителей главных ролей в фильмах «Кингсман», «Эдди Орел» и «Воспоминания о будущем» Тэрон Эджертон по-прежнему остается актером, к чьей личной жизни приковано не так много внимания. Его британский акцент и невероятный актерский талант — желанные черты, за которые борются режиссеры со всего мира. В этом году мы сможем увидеть сразу два масштабных проекта с его участием: «Робин Гуд: Начало» и «Клуб миллиардеров», так что самое время узнать о Тэроне побольше.

Тэрон — коренной британец

Он родился в Северной Англии и говорит на валлийском. Его родители, оба коренных британца, переехали в Уэльс еще когда он был ребенком.

Все мои друзья — валлийцы, я говорю на валлийском, и я чувствую себя очень валлийским человеком.

Его мама работала в социальной службе, а отец занимался сетью хостелов. Оба родителя не забывали о творчестве: мама предпочитала заниматься дизайном одежды, а отец — синт-попом в стиле 80-х. Тарон — первый актер в семье.

Его имя — орфографическая ошибка

По-валийски «taran» — значит «гром», но мама Эджертон допустила ошибку при заполнении документов, поэтому вышло Taron. Но всем членам семьи понравилось — как и самому парню.

У него театральное образование

Эджертон влюбился в актерскую работу еще когда был подростком и выступал в своей первой постановке «Сон в летнюю ночь», исполняя роль механика Дудки. В 19 лет он поступил в престижную Королевскую академию драматического искусства, где проучился три года. Среди известных выпускников — Энтони Хопкинс Майкл Шин . Благодаря обучению в Академии, он смог выступить на сцене в Национальном театре Лондона — эта строчка в резюме привлекает взгляд всех режиссеров.

Прослушивание для Kingsman было самым сложным испытанием в жизни

Эджертон должен был встретиться с кинематографистами шесть раз в течение пяти недель, включая чтение сценария в доме Мэтью Вона. Он также должен был провести кастинг с трюками, где они бы могли убедиться, что он хорошо выглядит с оружием в руках, может круто бегать и стильно выглядеть в кадре. Он отметил получение роли пиццей и пивом, но вскоре после этого ему пришлось выдержать три месяца физической подготовки еще до старта съемок фильма.

Он вдохновляется музыкой

Тэрон любит фанк и соул.

Я большой поклонник Отиса Реддинга, Стиви Уандера и Дэвида Боуи

Он может часами перечислять любимые группы — от The Beatles до The Stones. Разумеется, даже его вкус в музыке можно назвать по-настоящему «британским».

Делится с фанатами всем важным

Он уделяет много внимания поклонникам, регулярно делая посты в Instagram и Twitter. Он делится кадрами со съемок, неловкими ситуациями и другими моментами из жизни, так что число его поклонников регулярно растет. А для фанатов из России даже записал специальное обращение в связи с ближайшей премьерой фильма «Робин Гуд»

Умеет петь

Тэрон озвучил одного из героев в фильме «Зверопой», и это именно его голос звучит в каждой песне. Обычно он не хвастается своими навыками, предпочитая выступать только в караоке. Но Эджертон уже не раз заявлял о том, что хотел бы выступить в настоящем мюзикле, в идеале, с участием Хью Джекмана

Колин Ферт является его лучшим другом и наставником еще с начала съемок первой части «Кингсмана».

Ты не можешь научиться тому, как быть Сэмюэль Л. Джексоном или Колином Фертом, но ты можешь много узнать о том, как вести себя изящно, достойно и открыто.

По словам Эджертона, Ферт — отличный коллега и актер, и благодаря ему он всегда находит мотивацию для движения вперед.