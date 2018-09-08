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Доренко высмеял Дженифер Лоуренс
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Доренко высмеял Дженифер Лоуренс 

News.ru 13 часов назад
Теле— и радиоведущий Сергей Доренко написал мини-рецензию на фильм «Красный Воробей», где высмеял актрису Дженнифер Лоуренс. Она играет там русскую балерину.
«Много фонового секса и дженниферовских толстых ляжек, но в целом сильно. Выясняется, что русским свойственна жестокость и бесчеловечность, ведущая их к тактическому успеху, а американцам свойственна человечность, благодаря которой уставшие от собственной жестокости русские хотят убежать в Америку», — написал он в своём Telegram-канале «Расстрига».
«Красный Воробей» вышел в российский прокат весной 2018 года. Это американский триллер от режиссёра Френсиса Лоуренса. Он рассказывает о балерине, которая, сломав ногу, становится опасной шпионкой.
News.ru уже писал о том, что фильм высмеяли кинокритики. По мнению экспертов, в результате получился фильм, буквально напичканный всевозможными стереотипами о русских женщинах, патриотизме, пьянстве и косности жителей России.
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