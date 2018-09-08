Фильм о подвиге танкистов «Несокрушимый» выйдет в прокат в октябре

События военно-исторической драмы «Несокрушимый» разворачиваются под Ростовом-на-Дону.

В эти выходные профессиональный праздник отмечают и российские танкисты, показательные выступления проходят на нескольких полигонах страны. А совсем скоро состоится премьера фильма «Несокрушимый» — история о подвиге, основанная на реальных событиях. Специально для картины воссоздали легендарные советские танки — КВ-1, Т-34 и немецкие «Пантеры».

События военно-исторической драмы «Несокрушимый» разворачиваются под Ростовом-на-Дону. Это история о реальном подвиге — экипаж тяжелого танка КВ-1 под командованием Семена Коновалова в одиночку вступает в неравный бой с колонной противника. Исход того боя поразителен — экипаж Коновалова смог уничтожить 16 немецких танков и 10 бронемашин, и только после этого его КВ-1 подбили.

«Несокрушимый» — это фильм не только о подвиге, здесь есть место и любви, сложным отношениям очень разных персонажей.

Кинокартина о русских танках и конечно же людях, которые на них воевали, выйдет в прокат 25 октября. Увидеть фильм «Несокрушимый» смогут жители не только всей России, но и многих других стран мира.