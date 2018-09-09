Показанный в Казани фильм из Голливуда помог снять охранник Рейгана

Голливудский фильм «Поле битвы», показанный на Казанском Международном кинофестивале мусульманского кино 8 сентября, создавали с помощью консультаций охранника Рональда Рейгана — 40-го президента США.

Об этом сообщил на состоявшейся после показа творческой встрече режиссер картины Ануар Смаин, сыгравший в этой киноленте беженца из Ирака, живущего в США.

Американские кинематографисты, впервые приехавшие на фестиваль в Казани, представили военную короткометражную драму «Поле битвы» о судьбах американского ветерана иракской войны и беженца из Ирака. Главную роль сыграл сын известного режиссёра актёр Шон Стоун

Сценарий 20-минутного фильма переписывался шесть раз. «Это делалось потому, что мы обращались к беженцам и ветеранам, чтобы они прочитали этот сценарий и оценили, все ли правдиво, — пояснил Ануар Смаин. — Я очень много общался с ветеранами войны, которые воевали в Ираке, а также во Вьетнаме, в Афганистане. Я знаком с Рашидом, который в свое время был охранником Рейгана и который тоже участвовал в боевых действиях. Он тоже мне очень помог в работе над этим фильмом. С нами также работал иракский беженец — он консультировал нас».

«Это фильм о диалоге мусульманской и христианской культур, — сказала на встрече актриса Амина Жаман . — О трагедии в жизни американца и беженца из Ирака. О том, что они оба получили травму и явно не могут дальше жить так, как они жили до войны. О том, что у них больше общего, чем того, что их разделяет».

Кинолента уже получила 9 наград на разных кинофестивалях в западных странах и на Востоке. На Международном фестивале в Нью-Йорке она была удостоена награды за лучший сценарий. По словам режиссера, фильм очень тепло приняли в США. «Ветераны войны в Ираке и их родственники благодарили за то, что я создал сбалансированный фильм, который показывает страдания людей вне зависимости от их национальности, религии».

Режиссер сообщил, что следующим его проектом будет социальная драма. И вполне возможно, что она тоже будет показана в казани. «Скорее всего, я вернусь в Казань с одним из моих полнометражных фильмов», — пообещал Ануар Смаин.