Ещё
Показанный в Казани фильм из Голливуда помог снять охранник Рейгана
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

Показанный в Казани фильм из Голливуда помог снять охранник Рейгана 

АиФ Казань 7 часов назад
Фото: АиФ Казань
Голливудский фильм «Поле битвы», показанный на Казанском Международном кинофестивале мусульманского кино 8 сентября, создавали с помощью консультаций охранника Рональда Рейгана — 40-го президента США.
Об этом сообщил на состоявшейся после показа творческой встрече режиссер картины Ануар Смаин, сыгравший в этой киноленте беженца из Ирака, живущего в США.
Американские кинематографисты, впервые приехавшие на фестиваль в Казани, представили военную короткометражную драму «Поле битвы» о судьбах американского ветерана иракской войны и беженца из Ирака. Главную роль сыграл сын известного режиссёра актёр Шон Стоун.
Сценарий 20-минутного фильма переписывался шесть раз. «Это делалось потому, что мы обращались к беженцам и ветеранам, чтобы они прочитали этот сценарий и оценили, все ли правдиво, — пояснил Ануар Смаин. — Я очень много общался с ветеранами войны, которые воевали в Ираке, а также во Вьетнаме, в Афганистане. Я знаком с Рашидом, который в свое время был охранником Рейгана и который тоже участвовал в боевых действиях. Он тоже мне очень помог в работе над этим фильмом. С нами также работал иракский беженец — он консультировал нас».
«Это фильм о диалоге мусульманской и христианской культур, — сказала на встрече актриса Амина Жаман. — О трагедии в жизни американца и беженца из Ирака. О том, что они оба получили травму и явно не могут дальше жить так, как они жили до войны. О том, что у них больше общего, чем того, что их разделяет».
Кинолента уже получила 9 наград на разных кинофестивалях в западных странах и на Востоке. На Международном фестивале в Нью-Йорке она была удостоена награды за лучший сценарий. По словам режиссера, фильм очень тепло приняли в США. «Ветераны войны в Ираке и их родственники благодарили за то, что я создал сбалансированный фильм, который показывает страдания людей вне зависимости от их национальности, религии».
Режиссер сообщил, что следующим его проектом будет социальная драма. И вполне возможно, что она тоже будет показана в казани. «Скорее всего, я вернусь в Казань с одним из моих полнометражных фильмов», — пообещал Ануар Смаин.
АиФ Казань: последние новости
Гости из Голливуда и «Киргизское чудо». Как открыли Казанский кинофестиваль 6 сентября пройдет последний показ фильма в парке «Крылья Советов» 4 сентября откроется Казанский фестиваль мусульманского кино
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Басков и Киркоров ошеломили даже поклонников80
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности2
Что происходит на съемках фильмов на самом деле2
Алексей Лютиков: что стало со звездой КВН4
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями3
Видео
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение